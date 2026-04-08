ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel etkilerinin en derin hissedildiği ülkelerden biri olan Türkiye'de, ekonomik fatura doğrudan vatandaşa çıkarıldı. Akaryakıta art arda devasa zamlar yapan iktidar, ateşkes arefesinde yaptığı akaryakıt zammıyla vatandaşa son darbeyi indirdi.
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi: Ateşkes de iktidarın zam iştahını kesmedi
Orta Doğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmeden saatler önce Türkiye'de akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi.Derleyen: Aykut Metehan
Akaryakıta 3 gün önce gelmesi beklenen, daha sonra iptal edilen tarihi zam, dün gece katlanarak uygulandı. Motorine 7 lira 82 kuruş, benzine 65 kuruş zam geldi.
Akaryakıta uygulanan tarihi zammın ardından 8 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 85.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.10 TL
Motorin litre fiyatı: 85.14 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.50 TL
Motorin litre fiyatı: 86.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL