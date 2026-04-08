TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. hafta maçında Sincan Belediye Ankaraspor, evinde Batman Petrolspor'u ağırladı.
Kerim Frei de golünü attı şampiyon oldular: Muhteşem dönüşle TFF 1. Lig'e yükselen ilk takım... Son saniye golü
TFF 2. Lig'de oynanan kritik maçta Batman Petrolspor, Sincan Belediyespor karşısında attığı son dakika golüyle maçı 3-2 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi. İşte detaylar..İbrahim Doğanoğlu
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda oynanan maçı Batman Petrolspor, muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
İLK GOL KERİM FREİ'DEN GELDİ
Batman Petrolspor, maçın 7. dakikasında Kerim Frei'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ankara ekibi ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ile müsabakaya dengeyi getiren golü kaydetti. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Sincan Belediye Ankaraspor, maçın 63. dakikasında penaltıdan yararlanamadı; ancak Ankara ekibi, 69. dakikada muhteşem bir golle skoru 2-1’e taşıdı. Kırmızı-beyazlı ekipte sahneye çıkan Rahman Buğra Çağıran, 78. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-2’ye getirdi. Maçın son anında kullanılan köşe vuruşunda Emir Alagöz, kafayla topu ağlara göndererek takımına 3-2’lik galibiyeti kazandırdı.
TARİH YAZDILAR!!!
Kırmızı-beyazlı ekip, 33 maç sonunda 79 puan toplayarak kazandığı şampiyonluk, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.
BUĞRA'NIN MUHTEŞEM FORMU
Devre arasında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'dan transfer edilen deneyimli futbolcu, Batman Petrolspor formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol atarken 3 asist yaptı. Bu süreçte ceza sahası dışından attığı ikonik gollerle de dikkat çekti.
Batman Petrolspor, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.
MUHTEŞEM FORM GRAFİĞİ
Özellikle ligin 2. yarısında yakaladıkları çıkışla muhteşem bir form grafiği oluşturdular ve oynadıkları son 19 maçı kaybetmediler.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligdeki son 3 maçında Beykoz, Bucaspor ve Kepezspor ile karşılaşacak.
TFF 1. LİG'E YÜKSELME NASIL OLACAK?
İki grupta toplam 37 takımın mücadele ettiği 2. Lig’de grup liderleri doğrudan 1. Lig’e yükselecek. Her iki gruptan birer ekibin daha 1. Lig’e çıkacağı ligde, liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak.