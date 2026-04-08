Eğitim-İş Sendikası, Atatürk'e mektup yarışmasının okullarda duyurulmasına ilişkin başvurusunun Milli eğitim Bakanlığı tarafından reddedildiğini iddia etti. Milli Eğitim Bakanlığı ise iddiayı YENİÇAĞ aracılığıyla yalanladı.

İşte 'Atatürk'e mektup' krizinin tüm ayrıntıları.

YENİÇAĞ Gazetesi'ne konuşan EĞİTİM-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ata'mıza mektup" yarışmasının okullarda duyurulmasına izin vermediğini şu sözlerle ifade etti:

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla, liselilerin Ata'sına mektup yazacağı bir yarışma düzenliyoruz. Bunun da MEB aracılığıyla okullarda duyurulmasını istedik. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir gerekçe göstermeden, "şartname uygun değil" diyerek bunu reddetti.

"ATATÜRK ALERJİLERİ DEPREŞİYOR"

Tarikatların, cemaatlerin, yandaş vakıf ve derneklerin, ülkü ocaklarının duyurularını çarşaf çarşaf yayımlayıp protokoller imzalıyorlar. Ancak konu Atatürk'e mektup olunca, içerisinde Atatürk olunca, alerjileri depreşiyor. Bu talebi reddetmelerinin tek sebebi Atatürk alerjisidir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YANIT

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Yılmaz Güney, Özbay'ın iddialarını YENİÇAĞ Gazetesi'ne verdiği yanıtla yalanladı. Şartnamenin birçok noktasında eksiklik ve belirsizlikler olduğunu dile getiren Güney, "Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tarz etkinlikler için bir izin yönetmeliği var. Belli protokoller var. MEB, izinlerini bu yönergeler kapsamında verir. Biz reddetmedik, eksik hususları ilettik ve düzeltip yeniden gönderin dedik" dedi.

KADEM ÖZBAY: YANDAŞ SENDİKA VE DERNEKLER ŞARTNAMEYE GEREK DUYMADAN OKULLARA GİRİYOR

Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iktidara yakın dernek ve kuruluşlardan, cemaat ve tarikatlardan, Ülkü Ocakları'ndan şartname istemediğini ve okullarda istediği etkinlikleri düzenleyebildiklerini öne sürdü, şu ifadeleri kullandı:

Bugün baktığınızda Ülkü Ocakları okullara girmiş durumda, TÜRGEV, TÜGVA, Ensar ve nice yandaş sendika ve dernekler bu şartnameye gerek duymadan okullara girip istediklerini yapıyorlar. Bakanlık Cumhuriyete "narkoz" diyenlerle, cemaat ve tarikatlarla logosunu yan yana basmaktan çekinmiyor. Biz Atatürk ilke ve değerleriyle Yusuf Tekin'i rahatsız ettiğimizi biliyoruz. Atatürk alerjileri olduğunu da biliyoruz. Maarif model diye sundukları şeyin içinde Atatürk yok, Cumhuriyet yok... Biz yarışmamızı yine düzenleyeceğiz. Ama bugün yandaşlar okullara sızarken, Atatürkçüler onay alamıyor.

GÜNEY İDDİALARI YALANLADI, EKSİKLERİ YENİÇAĞ'A AÇIKLADI

Özbay'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve siyasi bir dil olduğunu dile getiren MEB Müşaviri Yılmaz Güney, şartnamedeki eksik veya hatalı olan hususları açıkladı. Güney'in açıklamasına göre şartnamede eksik olan hususlar şunlar:

Etkinliğin finansmanı, ücretli olup olmadığı, katılım bedeli alınıp alınmayacağı, bu yarışmanın gönüllü düzenlenip düzenlenmediği hususları şartnamede belirtilmemişti.

Etkinliğe ayrılan bütçe ve bütçenin kaynağı belirtilmemişti.

Etkinlik şartnamesinde yarışma sonucuna itiraz edecekler için itiraz yolunu gösteren bir madde yer almıyordu. Bunun da açıkça yazılması gerekir.

Katılım izin belgesi veya veli onay formlarına ilişkin bir ayrıntı yoktu

MEB protokollerinde yer alan "Şartnamede yapılacak olan değişiklikler, Mili Eğitim Bakanlığı onay ve iznine tabidir" ifadesi yer almıyordu.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler konusunda bir teşvik yok. Özel eğitim öğrencileri nasıl yararlanacak? Bunu bildirdik.

Ayrıca komisyonda yer alacak isimlerin de bildirilmesi gerekiyordu.

Bu maddeleri yazdık ve bu yönerge hükümlerine göre başvurmanız halinde talebiniz yeniden değerlendirilecek dedik. Konunun özü budur.

BAKAN TEKİN DE YALANLADI

Bakan Tekin, EĞİTİM-İŞ tarafından başlatılmak istenen "Atatürk'e Mektup" yarışmasının engellendiği iddialarına yönelik iddiaların hukuki bir dayanağı olmadığını belirterek, sürecin tamamen mevzuat ve kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.