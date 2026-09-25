Yeniçağ Gazetesi
25 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin 24 Eylül raporuna göre Doğu Karadeniz kıyılarında başlayan yağışlar, öğleden sonra iç kesimler ile Ardahan-Erzincan hattına yayılacak. Gök gürültülü sağanakların akşam etkisini kaybetmesi, gece ise yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına çekilerek hafiflemesi bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

06:00 - 12:00

25 Eylül Cuma sabah saatlerinde ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşli bir gökyüzü dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz kıyı hattında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde) yer yer yağmur geçişleri gözlemleniyor. Ayrıca Hatay'ın güney kesimlerinde lokal gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

4 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

12:00 - 18:00

Günün ortasına doğru iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda olumsuz hava koşulları öne çıkıyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetleniyor. Ülkenin güney ve batı bölgelerinde ise açık ve güneşli hava devam ediyor.

5 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

18:00 - 24:00

Akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistem etki alanını daraltıyor. Samsun ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarında hafif yağmur geçişleri gözlemleniyor. İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise hava açık ve parçalı bulutlu bir seyir izliyor.

6 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

00:00 - 06:00

26 Eylül Cumartesi ilk saatlerine girildiğinde yurt genelinde sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağışlar büyük oranda etkisini kaybederken yalnızca Ordu, Giresun ve Trabzon kıyı şeridinde hafif yağmur geçişleri devam ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yıldızlı ve açık bir gece bekleniyor.

7 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

25 Eylül Cuma bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

8 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

9 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

10 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

11 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

12 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

14 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

15 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

16 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

20 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

21 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

23 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

24 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

25 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

26 27
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

27 27
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro