Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünde protesto edildi. Pek çok ülke heyeti salonu terk ederken Netanyahu konuşması sırasında dikkat çeken bir harekette bulundu.

2024 yılında Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarına yönelik saldırıları hatırlatan Netanyahu, elindeki çağrı cihazını göstererek, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında salonda dikkat çeken anlar yaşandı. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülke heyeti tarafından yuhalandı ve protesto amacıyla salonu terk etti.

"ÇAĞRI CİHAZLARINI HATIRLIYOR MUSUNUZ?"

Neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonuna hitap eden Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" dedi.

AYNI ANDA PATLATILMIŞTI

Netanyahu'nun sözleri, 2024 yılında Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara gönderme olarak değerlendirildi. 17 Eylül 2024'te Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları aynı anda patlatılmış, olayda 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

Saldırıların ardından 18 Eylül'de Lübnan'da çok sayıda telsizin de patlatılmasıyla yeni bir saldırı dalgası yaşanmıştı. Bu olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.