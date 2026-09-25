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Kaynak: Haber Merkezi

Gazze kasabı Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

BOŞ SALONA KONUŞTU

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

"CUMHURBAŞKANINI HEDEF ALDI"

BM kürsüsündeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu, şöyle konuştu:

Birçok ülke, medya aracılığıyla İsrail hakkında yalanlar yaymak için milyarlarca fon sağladı; bunların ilki Katar'dı, sonuncusu ise Türkiye'dir; Erdoğan bir tirandır.

Hamas'ın liderlerini barındırıyor. Binlerce Kürt sivili öldürdü. Ermeni soykırımını inkar ediyor. Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapse atıyor. Hatta bu konuda dünya rekorunun onda olduğunu düşünüyorum. AB üyesi Kıbrıs'ın kuzeyini yasa dışı biçimde işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan'a karşı düzenli olarak ihlallerde bulunuyor. Şimdi de Suriye'yi ele geçirmek istiyor.Bu şaşırtıcı değil çünkü Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün, Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI TUTUMUNU ELEŞTİRMİŞTİ

BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki durumun aciliyetine ve İsrail'in insanlık dışı tutumuna dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın Filistin, Avrupa güvenliği ve Kıbrıs'a ilişkin mesajları dünya basınında geniş yankı uyandırmış Uluslararası basın, Erdoğan'ın sözlerinde "kesinlikle haklı" olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin uluslararası sistemde vazgeçilmez bir aktör" olduğunu kaydetmişti.

ERDOĞAN ALKIŞLANDI, NETANYAHU YUHALANDI

BM kürsüsünde dikkatlerden kaçan bir durum da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamadan önce salonda dakikalarca alkışlanırken soykırımcı Netanyahu yuhalanmış ve ülke delegesi salonu terk etmişti.