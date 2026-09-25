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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesinin ardından Pusula Yatırım Holding'in hakim hissedar olduğu Katılımevim ve Birevim'in durumu belli oluyor.

Tamamı kamuya ait olan Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.

KATILIMEVİM VE BİREVİM SATILIYOR

Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasını takiben; Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.

İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

SPK'nın tasfiye kararı sonrası, Pusula Yatırım Holding'in kontrolünde olan Katılımevim ve Birevim fonları devir sürecine girilmişti.

Emlak Katılım, bu süreç için gerekli başvuruları tamamlamış olup, değerlendirme sürecinin ardından devir işlemlerinin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Bu durum, fonların yeni sahiplere geçişini ve yatırım portföylerinin yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

Bugün ise KAP'a Emlak Katılım tarafından bildiri yapıldı.