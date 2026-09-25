Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni tütün düzenlemesinin dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıktı.
Tütünle mücadelede tarihi düzenleme Meclis'e geliyor: Yeni teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemede dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Belirli bir tarihten sonra doğanlar için hayat boyu geçerli olacak yasak ve sigara satışını değiştirecek yeni kurallar gündemde. İşte detaylar...Kaynak: AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Ergüder, 1 Ocak 2015’ten sonra doğanlara sigara satışının hayat boyu yasaklanmasının ve açık alanlarda sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını belirtti.
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yeni sınırlamalar getirecek kanun teklifi hazırlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ekim ayında TBMM’ye sunulması beklenen yeni kanun teklifinin hazırlık çalışmalarında yer alan Ergüder, dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişinin sigara kullandığına dikkat çekti.
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirten Ergüder, Dünya Sağlık Örgütünün Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin ardından birçok ülkede tütün kullanım oranlarında düşüş yaşandığını ifade etti.
Türkiye’nin de tütünle mücadelede önemli adımlar attığını hatırlatan Ergüder, bu kapsamda 2003 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalandığını, 2008 yılında ise kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girdiğini söyledi. Ergüder, Türkiye’nin bu alanda dünyaya örnek bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.
Son yıllarda dünya genelindeki düşüş eğilimine rağmen Türkiye’de tütün kullanımının yeniden arttığını belirten Ergüder, özellikle kadınlar ve gençlerdeki kullanım oranlarına dikkat çekti.
Prof. Dr. Ergüder, kadınlarda sigara kullanımının son 10-15 yılda belirgin şekilde yükseldiğini belirterek, "Kadınlarda sigara içme oranındaki artış yüzde 40-50 civarında. 15-24 yaş grubu kadınlarda ise kullanım oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." dedi.
"2015'ten sonra doğanlara tütün yasağı" gündemde
Sağlık Bakanlığının yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin ekim ayında Meclis’e sunulacağını belirten Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.
Türkiye’de sigara satışlarının da son yıllarda arttığına dikkat çeken Ergüder, 2012’de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025’te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete yükseldiğini bildirdi.
Tütün endüstrisine karşı daha güçlü politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ergüder, özellikle çocuklar ve kadınların korunmasına yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Kanun teklifiyle ilgili akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli saha araştırmaları yaptığını belirten Ergüder, taslakta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik maddelerin öne çıktığını söyledi.
Ergüder, "Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor. İngiltere'de geçti. Pek çok ülkede geçiyor." dedi.
"2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanıyor"
Taslakta yer alan ikinci önemli düzenlemeye ilişkin Ergüder, "2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanıyor. Biz tekrar umarım sigaranın hiç olmadığı bir ülke haline geleceğiz. Bununla ilgili pek çok ülke bizden daha erken tarihleri açıkladı. İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, onlar bizden daha erken." bilgisini paylaştı.
Türkiye’de bir "akciğer kanseri salgını" yaşandığını belirten Ergüder, her yıl yaklaşık 35 bin kişinin önlenebilir bir neden olan sigara kullanımı nedeniyle akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini söyledi.
Prof. Dr. Ergüder, Sağlık Bakanlığının özellikle çocuklar ve gençlerin korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla ağırlık vermek istediğini kaydetti.
Taslakta yer alan önemli maddelerden birinin de sigara paketlerine getirilmesi planlanan "sağlık vergisi" olduğunu belirten Ergüder, bu vergiden elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerine aktarılacağını ifade etti.
Lokanta, park ve bahçelerde yeni sigara düzenlemesi
Taslakta kapalı alanların yanı sıra açık alanlara ilişkin de yeni düzenlemeler bulunduğunu anlatan Ergüder, şu bilgileri verdi:
"Kapalı alanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler geliyor. Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak. Sigara içmek isteyenler, orada sigara içebilecek. Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek."
"Tüm sigaralar standart satılacak, 'slim' sigaralar kalkacak"
Prof. Dr. Ergüder, taslakta sigara paketlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin de bulunduğunu belirterek, "Standart paket düzenlemesi geliyor. Burada şöyle bir durum var. Özellikle 2012'den sonra sigara firmaları kadınlara saldırmaya başladı. Bizim ince sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık tüm sigaralar standart satılacak. İnce sigaralar, 'slim' sigaralar ortadan kalkacak. Bu da kadınları korumaya yönelik." değerlendirmesinde bulundu.
Ergüder, çocuk ve gençleri korumaya yönelik adımlardan birinin de kimlik doğrulama sistemi olduğunu belirterek, "Kredi kartı ile 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek." dedi.