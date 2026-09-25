Tütünle mücadelede tarihi düzenleme Meclis'e geliyor: Yeni teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

"2015'ten sonra doğanlara tütün yasağı" gündemde

Sağlık Bakanlığının yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin ekim ayında Meclis’e sunulacağını belirten Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye’de sigara satışlarının da son yıllarda arttığına dikkat çeken Ergüder, 2012’de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025’te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete yükseldiğini bildirdi.