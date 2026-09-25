Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında yeni dönem için hazırlık başladı. Elektrikte devlet desteğinin uygulandığı tüketim limitinin 2027 yılından itibaren yeniden düşürülmesi gündemde.
Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor
Elektrikte devlet desteğinden yararlanılan tüketim sınırı için yeni dönem hazırlığı başladı. Yıllık 4 bin kilovatsaat olan mevcut limitin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate çekilmesi gündemde. Yeni sınırın ekim ayında açıklanması öngörülürken, faturadaki 780 TL ayrıntısı dikkat çekti.Züleyha Öncü
Kamuoyunda “kademeli tarife” olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde 2027 yılında uygulanacak yeni tüketim limitinin belirlenmesi amacıyla enerji yönetiminin hazırlıkları sürüyor.
Enerji yönetiminin eylül ayında elektrik dağıtım şirketlerinden bölgesel tüketim verilerini talep etmesi, yeni sınırın ise ekim ayında açıklanması öngörülüyor.
780 TL AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ
Mevcut uygulamada konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor.
Sektör kaynakları ve gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre yeni düzenlemenin, aylık elektrik faturası tutarı ortalama 780 TL seviyesinde olan aboneleri etkilemeyecek şekilde kurgulanması gündemde.
Bununla birlikte yıllık tüketim limitinin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaat seviyesine çekilebileceği tahmin ediliyor.
LİMİT DÜŞERSE FATURALAR NASIL ETKİLENECEK?
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık tüketim sınırının aylık ortalama 344 kilovatsaate ve yaklaşık 986 TL fatura tutarına karşılık geldiğini ifade etti.
Doğan, limitin düşürülmesi halinde oluşabilecek senaryoları şöyle sıraladı:
3 bin 500 kWh sınırı: Limitin bu seviyeye çekilmesi halinde aylık ortalama 291 kWh, günlük ise 9,58 kWh tüketen aboneler destek kapsamı dışına çıkacak.
3 bin kWh sınırı: Limitin 3 bin kilovatsaate indirilmesi halinde aylık ortalama 250 kWh, günlük 8,21 kWh tüketen veya 660 TL fatura tutarını aşan konutların son kaynak tedarik tarifesine dahil edilmesi söz konusu olacak.
ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE NASIL BAŞLADI?
Elektrik ve doğal gazda devlet desteğini yüksek tüketim gruplarında kısıtlamayı amaçlayan kademeli tarife uygulaması elektrikte ilk olarak 2025 yılında başladı.
İlk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler sübvansiyon kapsamından çıkarıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bu limiti 2026 yılı için 4 bin kilovatsaate düşürdü.
Maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde, şehit ve gazi yakınları gibi istisnai gruplar hariç tutularak tüketim limitlerinin kademeli olarak aşağı çekilmesinin planlandığı belirtiliyor.