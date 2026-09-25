Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor

Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor

Elektrikte devlet desteğinden yararlanılan tüketim sınırı için yeni dönem hazırlığı başladı. Yıllık 4 bin kilovatsaat olan mevcut limitin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate çekilmesi gündemde. Yeni sınırın ekim ayında açıklanması öngörülürken, faturadaki 780 TL ayrıntısı dikkat çekti.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında yeni dönem için hazırlık başladı. Elektrikte devlet desteğinin uygulandığı tüketim limitinin 2027 yılından itibaren yeniden düşürülmesi gündemde.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Kamuoyunda “kademeli tarife” olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde 2027 yılında uygulanacak yeni tüketim limitinin belirlenmesi amacıyla enerji yönetiminin hazırlıkları sürüyor.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Enerji yönetiminin eylül ayında elektrik dağıtım şirketlerinden bölgesel tüketim verilerini talep etmesi, yeni sınırın ise ekim ayında açıklanması öngörülüyor.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 4

780 TL AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Mevcut uygulamada konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 5

Sektör kaynakları ve gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre yeni düzenlemenin, aylık elektrik faturası tutarı ortalama 780 TL seviyesinde olan aboneleri etkilemeyecek şekilde kurgulanması gündemde.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 6

Bununla birlikte yıllık tüketim limitinin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaat seviyesine çekilebileceği tahmin ediliyor.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 7

LİMİT DÜŞERSE FATURALAR NASIL ETKİLENECEK?

Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık tüketim sınırının aylık ortalama 344 kilovatsaate ve yaklaşık 986 TL fatura tutarına karşılık geldiğini ifade etti.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 8

Doğan, limitin düşürülmesi halinde oluşabilecek senaryoları şöyle sıraladı:

3 bin 500 kWh sınırı: Limitin bu seviyeye çekilmesi halinde aylık ortalama 291 kWh, günlük ise 9,58 kWh tüketen aboneler destek kapsamı dışına çıkacak.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 9

3 bin kWh sınırı: Limitin 3 bin kilovatsaate indirilmesi halinde aylık ortalama 250 kWh, günlük 8,21 kWh tüketen veya 660 TL fatura tutarını aşan konutların son kaynak tedarik tarifesine dahil edilmesi söz konusu olacak.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 10

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE NASIL BAŞLADI?

Elektrik ve doğal gazda devlet desteğini yüksek tüketim gruplarında kısıtlamayı amaçlayan kademeli tarife uygulaması elektrikte ilk olarak 2025 yılında başladı.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 11

İlk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler sübvansiyon kapsamından çıkarıldı.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 12

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bu limiti 2026 yılı için 4 bin kilovatsaate düşürdü.

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Elektrik faturası 780 TL’yi aşanlar dikkat: Yeni dönem başlıyor - Resim: 13

Maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde, şehit ve gazi yakınları gibi istisnai gruplar hariç tutularak tüketim limitlerinin kademeli olarak aşağı çekilmesinin planlandığı belirtiliyor.

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