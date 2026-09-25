Çinli otomotiv üreticisi Geely, küresel pazardaki iddialı elektrikli SUV modeli Galaxy E5’i tepeden tırnağa yenileyerek pazara sundu.
E5 satışa çıktı... Görenler fiyatına inanamıyor
Geely, küresel pazarlarda EX5 ismiyle tanınan yenilenen Galaxy E5 SUV modelini 23 Eylül itibarıyla satışa sundu. Önden çekiş sisteminden arka itişe geçen, 800V mimarisine ve 6C ultra hızlı şarj teknolojisine kavuşan araç, yaklaşık 15 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.Haber Merkezi
5 farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkan model, 15.000 dolar ile 20.300 dolar arasında değişen uygun fiyat skalasıyla öne çıkıyor.
Yeni Galaxy E5'in geçirdiği en büyük değişimler arasında ana versiyonların arka itişli mimariye geçmesi, tavan üstü LiDAR sensörü, 800V elektrik altyapısı ve 6C ultra hızlı şarj desteği yer alıyor.
Yenilenen tasarımda kapalı ön ızgara korunurken mat krom detaylar ve yenilenen ön tampon göze çarpıyor.
Kullanım kolaylığı sağlayan 160 litrelik devasa ön bagajın eklendiği araçta, gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kollarına geri dönüldü.
4.630 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.670 mm yükseklik ve 2.745 mm aks mesafesiyle gelen model; tavan üstü LiDAR ve çamurluk kameraları sayesinde otoyol ile şehir içinde gelişmiş otonom sürüş desteği veriyor.
Modelin üst 4 donanım seviyesi 800V mimarisine geçerken, arkada konumlanan elektrik motoru 245 kW (329 hp) güç üreterek önceki kasaya kıyasla 114 beygirlik güç artışı sunuyor.
Giriş versiyonu ise 400V mimarisini ve 160 kW (215 hp) önden çekişli motoru koruyor.
Yeni Aegis Golden Brick (LFP) bataryalarla donatılan aracın WLTP menzilleri kapasitelerine göre sırasıyla 429 km, 446 km ve 514 km olarak açıklandı.
460 kW DC hızlı şarj desteğine sahip 800V versiyonlar, yüzde 10'dan yüzde 70 şarj seviyesine 8,5 dakikada ulaşıyor.
Araçta 160 km/s hızla düz giderken veya 120 km/s hızla viraj alırken patlayan lastiği otonom olarak stabilize edebilen özel bir güvenlik sistemi bulunuyor.
Kabin tarafında ise sürücüleri 15.4 inç 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı ile 10.2 inçlik dijital gösterge paneli karşılıyor.
Gücünü Flyme Auto 2 kokpit işletim sisteminden alan modelde yenilenen kristal vites seçici, 50W kablosuz şarj ünitesi ve 540 derece şeffaf şasi kamerası öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.