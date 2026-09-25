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Küresel kripto para borsası Bitget, yaklaşık 351,6 milyon dolarlık dijital varlığın etkilendiği dev bir siber saldırıya uğradı. Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü ilk incelemelerde, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunabileceği değerlendiriliyor.

KUZEY KORE BAĞLANTILI IP ADRESLERİ TESPİTİ

T24'te yer alan habere göre Bitget CEO’su Gracy Chen, X üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma kapsamında daha önce Kuzey Koreli hacker grupları tarafından kullanılan VPN hizmetleriyle bağlantılı IP adreslerinin tespit edildiğini açıklayan Chen, saldırıda izlenen yöntemin de Kuzey Kore'ye atfedilen önceki siber operasyonlarla büyük benzerlik taşıdığını ifade etti.

Saldırının yöntemine ilişkin teknik incelemenin devam ettiğini belirten Chen, ABD saatiyle perşembe öğleden sonra bazı cüzdanlardan yetkisiz transferlerin gerçekleştiğini tespit ettiklerini kaydetti.

SICAK CÜZDANLARDAN 19 YETKİSİZ TRANSFER

Borsanın sıcak ve ılık cüzdan altyapısının belirli bölümlerinden 19 ayrı transfer yapıldığı, ancak soğuk cüzdanların durumdan etkilenmeyerek güvende kaldığı açıklandı. Etkilenen varlıklar arasında Ethereum, XRP Ledger, Avalanche, BNB Smart Chain ve Arbitrum ağlarında yer alan Ether, XRP, USDT, USDC, Avalanche ve BNB cinsinden kripto paralar bulundu.

Daha önce zincir üstü verilere dayanan analizlerde kayıp miktarının 183 milyon dolar seviyesinde olduğu öngörülmüştü. Ancak Bitget yönetimi, bu tahminlerin tüm blok zincirlerindeki hareketleri kapsamadığını vurgulayarak net kaybın 351,6 milyon dolar olduğunu bildirdi.

ARKA UÇ SİSTEMİNE SIZILDI

Güvenlik ekiplerinin yaptığı teknik analizde, saldırganın kritik öneme sahip bir arka uç cüzdan sistemine sızmayı başardığı anlaşıldı. Bu sistemi kullanan korsanların sahte transfer bilgileri oluşturarak Bitget'in yetkilendirme imza sürecini devreye soktuğu belirlendi. CEO Gracy Chen, sistemdeki ihlalin kontrol altına alındığını ve yeni bir yetkisiz varlık çıkışının tamamen engellendiğini belirtti.