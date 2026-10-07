İdamdan sağ çıktı: Eyalette tüm infazlar derhal durduruldu: Şimdi ne olacak?

Bir infaz başarısız olduğunda süreç şu aşamalardan geçer:

Soruşturma ve İnfazların Durdurulması: İlgili eyaletin valisi veya adalet departmanı, infaz protokollerinin incelenmesi ve olayın araştırılması amacıyla tüm infazları geçici süreyle dondurur.

Savunma Avukatlarının İtirazı: Mahkûmun avukatları derhal mahkemeye başvurarak 8. Anayasa Değişikliği'ni (Zalimce ve Olağan dışı Cezalandırma Yasağı) gerekçe gösterir. Mahkûma ikinci kez infaz korkusu ve acısı yaşatmanın işkence sayılacağını savunarak kalıcı infaz durdurma kararı (stay of execution) talep ederler.

Tıbbi ve Zihinsel Değerlendirme: Başarısız infaz girişimi sırasında mahkûm organ hasarı, beyin hasarı veya ağır psikolojik travma aldıysa, mahkeme mahkûmun tekrar infaz edilmeye "fiziksel veya zihinsel olarak uygun olmadığını" (incompetent for execution) ilan edebilir.

Cezanın Değiştirilmesi veya İkinci Deneme:

Müebbet Hapse Çevrilme: Çoğu zaman eyalet valisi, hukuki krizleri, itibar kaybını veya uzun sürecek davaları önlemek için yetkisini kullanarak cezayı şartlı tahliyesiz müebbet hapse (Life without parole) çevirir.

Yöntem Değiştirilerek Yeniden İnfaz: Eyalet, infaz protokolünü düzenleyip (örneğin zehirli iğne yerine azot gazı veya farklı bir yöntem belirleyerek) yeni bir infaz tarihi talep edebilir.