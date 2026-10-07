ABD’nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infaz girişimi başarısız olan idam mahkumu Christa Pike, hastanede tedavi altına alındı. İki doz pentobarbital verilen 50 yaşındaki Pike’ın, günler sonra bilincinin yerine geldiği ve konuşabildiği açıklandı.
İdamdan sağ çıktı: Eyalette tüm infazlar derhal durduruldu: Şimdi ne olacak?
İki doz zehirli iğneye rağmen kalbi durmayan kadın idam mahkûmu, solunum cihazına bağlı günlerin ardından hastanede uyandı. Olay üzerine eyalette tüm infazlar durdurulurken gözler hukuki sürece çevrildi.Kaynak: Diğer
Açıklamaya göre Pike, 30 Eylül’de Nashville’deki infaz girişimi sırasında iki doz pentobarbital aldı. İşlemin başarısız olmasının ardından infaz odasından çıkarılan Pike hastaneye kaldırıldı; bir süre solunum cihazına bağlı kaldığı belirtildi.
Avukatları, Pike’ın sağlık durumuna ilişkin yaptıkları değerlendirmede, “İyileşmesi tıbbi açıdan eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tahmini iyileşme süreci henüz net değil, ancak en azından uzun bir iyileşme süreci bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Avukatlar, Pike’ın kollarında “ciddi hasar” meydana geldiğini ve hastane yatağına kelepçelenmiş halde tutulduğunu aktardı. Yetkililer ise iyileşme sürecinin devam ettiğini, uzun vadeli sağlık durumuna ilişkin öngörünün henüz netleşmediğini bildirdi.
TENNESSEE’DEKİ TEK KADIN İDAM MAHKUMU
Christa Pike, Tennessee’de idam cezasına çarptırılmış tek kadın mahkum olarak biliniyor. Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına mahkum edilmişti.
ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a 2 doz ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleşmemesinin ardından eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın istifa edeceği belirtildi.
Tennessee Valisi Bill Lee, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Strada'nın ay sonunda istifa edeceğini belirten Lee, bu istifanın Tennessee halkının yararına olacağını vurguladı.
Yapılacak bağımsız bir soruşturma sonucunda çarşamba günkü idam girişiminin detaylarının belli olacağını belirten Lee, "Bu incelemenin son derece yerinde ve gerekli olduğuna inanıyorum ve tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Başarısız infaz olayı
Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.
İdam cezasının infazı için Pike'a çarşamba günü 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.
Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.
Pike'ın avukatları, dün yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.
Bir infaz başarısız olduğunda süreç şu aşamalardan geçer:
Soruşturma ve İnfazların Durdurulması: İlgili eyaletin valisi veya adalet departmanı, infaz protokollerinin incelenmesi ve olayın araştırılması amacıyla tüm infazları geçici süreyle dondurur.
Savunma Avukatlarının İtirazı: Mahkûmun avukatları derhal mahkemeye başvurarak 8. Anayasa Değişikliği'ni (Zalimce ve Olağan dışı Cezalandırma Yasağı) gerekçe gösterir. Mahkûma ikinci kez infaz korkusu ve acısı yaşatmanın işkence sayılacağını savunarak kalıcı infaz durdurma kararı (stay of execution) talep ederler.
Tıbbi ve Zihinsel Değerlendirme: Başarısız infaz girişimi sırasında mahkûm organ hasarı, beyin hasarı veya ağır psikolojik travma aldıysa, mahkeme mahkûmun tekrar infaz edilmeye "fiziksel veya zihinsel olarak uygun olmadığını" (incompetent for execution) ilan edebilir.
Cezanın Değiştirilmesi veya İkinci Deneme:
Müebbet Hapse Çevrilme: Çoğu zaman eyalet valisi, hukuki krizleri, itibar kaybını veya uzun sürecek davaları önlemek için yetkisini kullanarak cezayı şartlı tahliyesiz müebbet hapse (Life without parole) çevirir.
Yöntem Değiştirilerek Yeniden İnfaz: Eyalet, infaz protokolünü düzenleyip (örneğin zehirli iğne yerine azot gazı veya farklı bir yöntem belirleyerek) yeni bir infaz tarihi talep edebilir.