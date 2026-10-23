Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki şirketlerinden ASELSAN, yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, uluslararası bir müşteriyle gerçekleştirilen anlaşmanın ayrıntılarına yer verildi.

ASELSAN'ın paylaşımında yapılan açıklamaya göre sözleşme, radar sistemleri, insansız hava araçlarına (İHA) karşı tedbir sistemleri ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsıyor. Söz konusu sistemlerin satışına ilişkin imzalanan sözleşmenin toplam tutarı ise 442,5 milyon dolar olarak açıklandı.