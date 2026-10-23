UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından takımının performansını ve Fabio Miretti'nin sakatlığını değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, 10 kişi kalmalarına rağmen aldıkları bir puanın önemli olduğunu belirtirken Miretti'nin birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

'MIRETTI BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAMAYACAK'

Crystal Palace karşılaşmasının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bırakan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin konuşan Vincenzo Italiano, oyuncusunun Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Miretti omzundan sakatlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak kalma ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Umarım sakatlığı kısa sürer"

'10 KİŞİ KALMAMIZA RAĞMEN ÇOK DEĞERLİ 1 PUAN ALDIK'

“Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. İlk 11'de daha önce çok az süre almış 4 oyuncuya şans verdim. Bu nedenle zaman zaman çözüm üretmekte zorlanmamız ve oyun tempomuzun düşmesi normal. 10 kişi kalmamıza rağmen çok değerli 1 puan aldık. Bence bu çok önemli. Avrupa'da hala namağlubuz”

'YOĞUN MAÇ TAKVİMİ SAKATLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR'

“Bence bugün en önemli şey kaybetmemek ve iyi gidişatımızı sürdürmekti. Maçların birbirine bu kadar yakın olması nedeniyle böyle bir ilk 11 tercih etmek zorundaydık. Yoğun maç takvimi sakatlık riskini artırıyor. Maalesef bugün Miretti sakatlandı. Avrupa'da mücadele ederken bu tür risklerle karşılaşabiliyoruz”

'BURADA OLMANIN HAKKINI VERMEMİZ GEREKİYOR'

"Avrupa'da şu ana kadar iyi gidiyoruz. Geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace ve Marsilya da çok güçlü takımlardı. Grubumuzun gerçekten zor olduğunu her zaman söylüyorum. Bu yüzden burada olmanın hakkını vermemiz gerekiyor"