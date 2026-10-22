Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin savunma havacılığındaki projeleri arasında yer alan Millî Muharip Uçak KAAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercih ettiği özel kravat ve TUSAŞ’ın sosyal medya paylaşımıyla tekrar gündeme taşındı. Erdoğan’ın üzerinde KAAN’ın silüetini taşıyan kravatla kamuoyu önüne çıkmasının ardından, projenin geliştiricisi TUSAŞ da dikkatleri uçağa yönelten bir içerik yayımladı.

KAAN’IN HANGARDAN ÇIKIŞINDAN UÇUŞUNA UZANAN GÖRÜNTÜLER

Şirketin sosyal medya hesaplarında yayımlanan klipte, uçağın hangardan ilk kez çıkarıldığı anlardan havalanarak gökyüzüne ulaştığı görüntülere kadar çeşitli kesitler bir araya getirildi. Videoya eşlik eden “Ben de özledim ben de…” ifadesi, paylaşımın öne çıkan mesajı oldu.

Yayınlandıktan kısa süre sonra yüz binlerce beğeni ve etkileşim toplayan video, KAAN’ın önümüzdeki yeni uçuş denemeleri öncesinde kamuoyundaki heyecanı artırdı.