Kaynak: AA

ASELSAN’ın geliştirdiği GÖKALP İHA Önleme Sistemi, Oğulbey Teknoloji Üssü’nde düzenlenen uygulamalı gösterimde hedef drona karşı kullanıldı. Faaliyet sırasında sistemin tehditleri belirleme, verileri ilgili bileşenlere iletme ve hedefi havada etkisizleştirme aşamaları gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında hedef İHA’nın konumu AURA radarı tarafından belirlendi. Radarın elde ettiği anlık bilgiler, DRONEDEF’in komuta kontrol yazılımı aracılığıyla GÖKALP E1 önleyici dronuna gönderildi. Hedefe yönlendirilen önleyici araç, doğrudan çarpma esasına dayanan “hit-to-kill” yöntemiyle hedef dronu havada imha etti.

AVCI DRONLARLA OTONOM MÜDAHALE

Radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit edebilen GÖKALP, avcı dronlarını kullanarak düşman İHA’larını otonom biçimde etkisiz hale getirmek üzere geliştirildi. Araca entegre edilen sistem, hareket kabiliyeti ve maliyet etkin bir önleme çözümü sunuyor.

Oğulbey Teknoloji Üssü’nde yapılan gösterim, sistemin farklı bileşenlerinin koordineli çalışmasını ve hedef dronlara yönelik önleme kabiliyetini ortaya koydu.