Özdemir Araştırma, dikkat çeken bir anket yayımladı. Seçmenlerin oy tercihleri ve eğitim seviyelerinin saptandığı çalışmada eğitim seviyesi arttıkça YENİ Parti'ye eğilimin arttığı görüldü

Araştırma sonucunda eğitim düzeyine göre seçmenlerin parti tercihleri şöyle:

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DİPLOMASIZ VE İLKOKUL MEZUNLARI

İlkokul seviyesindeki seçmen grubunda birinci parti %32,8 ile AK Parti olurken, kararını vermemiş olan seçmenlerin yüksek oranı dikkat çekti:

AK Parti: %32,8 Kararsız Bloğu: %27,1 Yeni Parti: %14,7 İYİ Parti: %9,0 DEM Parti: %5,8 MHP: %2,5 CHP: %2,0

ORTAOKUL MEZUNLARI

Ortaokul mezunu seçmenler arasında AK Parti oy oranını artırarak zirvedeki yerini korudu:

AK Parti: %37,1 Yeni Parti: %18,9 MHP: %11,8 DEM Parti: %10,9 Kararsız Bloğu: %9,5 CHP: %6,1

LİSE MEZUNLARI

Lise mezunlarında kararsızların oranı %23,9'a ulaşarak öne çıkarken, partiler arası rekabet baş başa bir hal aldı:

Kararsız Bloğu: %23,9 AK Parti: %21,2 Yeni Parti: %20,0 DEM Parti: %8,1 CHP: %7,0 MHP: %4,

Özdemir Araştırma eğitim seviyesine göre seçmen tercihlerini araştırdı - Resim : 2

ÜNİVERSİTE VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI

Yükseköğrenim görmüş seçmen grubunda ise sıralamada liderlik el değiştirdi:

Yeni Parti: %23,7 AK Parti: %22,0 Kararsız Bloğu: %18,4 Zafer Partisi: %8,0 İYİ Parti: %5,9 DEM Parti: %4,5 CHP: %3,4 TİP: %2,9