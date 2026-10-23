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Kaynak: Haber Merkezi

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin banka hesabındaki 5 milyon 100 bin TL'nin YENİ Parti'ye aktarıldığını öne sürdü.

Aktarılan paranın CHP milletvekillerinin ödediği aidatlarla toplandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yapılan işlemin etik ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti.

"AHLAKİ DEĞİL, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Paranın iadesi talebiyle YENİ Parti'ye resmi ihtarname gönderdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, imza yetkisinin kendi çıkarları doğrultusunda başka amaçlarla kullanılmasını sert dille eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, paranın CHP kasasına geri aktarılmaması halinde hukuki süreci derhal başlatacaklarını ve Özgür Özel ile ekibi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.