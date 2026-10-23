MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, 22 Ekim 2026 Perşembe akşamı oynandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.
MasterChef’te eleme potası kızıştı: Nilay ve Burçin listeye girdi
MasterChef Türkiye’de 22 Ekim Perşembe akşamı dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi takım zafer kazanırken Enes bireysel dokunulmazlığı aldı. Nilay ve Burçin’in potaya girmesiyle eleme mücadelesi daha da kızıştı. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
22 Ekim 2026 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Takım oyununu hangi ekibin kazandığı, bireysel dokunulmazlığı kimin aldığı ve eleme potasına hangi yarışmacıların girdiği merak konusu oldu. MasterChef’in son bölümüne ilişkin sonuçlar ve haftanın eleme adayları netlik kazandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 22 Ekim tarihli bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu. Zorlu mücadelenin ardından mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak haftanın kritik oyununda önemli bir avantaj elde etti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 22 Ekim tarihli bölümünde kırmızı takımda gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyununu Enes kazandı. Takım arkadaşlarıyla mücadele eden Enes, sergilediği performansla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI
MasterChef Türkiye’nin 22 Ekim tarihli son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından Nilay ve Burçin, eleme adayları arasında yer aldı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Enes
Emre
Ayşe
Eyüpcan
Nilay
Burçin