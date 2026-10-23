MasterChef’te eleme potası kızıştı: Nilay ve Burçin listeye girdi

22 Ekim 2026 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Takım oyununu hangi ekibin kazandığı, bireysel dokunulmazlığı kimin aldığı ve eleme potasına hangi yarışmacıların girdiği merak konusu oldu. MasterChef’in son bölümüne ilişkin sonuçlar ve haftanın eleme adayları netlik kazandı.