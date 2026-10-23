Merkez Bankası, 5 toplantı sonrası politika faizi yüzde 37 seviyesinden 36’ya düşürdü. Piyasa beklentisi de 100 baz puan indirim yönündeydi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirme kararı almıştı.

CİBRE: EĞİLİM ARTIK İNDİRİM YÖNÜNDE OLACAK

YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay'a özel açıklamalarda bulunan ekonomist İris Cibre, kararın sürpriz olmadığını ifade etti. Cibre, metindeki sinyale dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Metinde de şöyle bir sinyal var. Bundan sonraki eğilim artık indirim yönünde olacak. ‘Adım ve zamanlamayı da şartlara göre belirleyeceğiz’ şeklinde bir vurgu yapılmış metinde. Şimdi piyasada gerçekleşen hani talepteki güçlü daralma, hem öncesinde ve sonrasında fon kriziyle birlikte güçlü daralma kaynaklı ve aktivitede yavaşlama kaynaklı, reel sektörün kredi kanallarındaki tıkanma kaynaklı bir dezenflasyonist sürece girdiğimizi düşünüyorum Hani risk olarak da tabii ki enerji fiyatlarını ve yurt dışı jeopolitik görünümü de vurguluyor ama ana eğilim şu aşamada indirim yönünde gözüküyor.”

'BİR DOLARİZASYON RİSKİ SÖZ KONUSU'

Dolarizasyon riskine de dikkat çeken Cibre “Çünkü eğer getirileri fazla daraltırsanız, eğer reel getirileri, o zaman tabii ilk başta kurumsal tarafta ve hanehalkı tarafında bir dolarizasyon riski söz konusu. Ama bunu dengelemek için hareket etmeye çalışacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlar gösterecek” yorumunda bulundu.

Piyasalar üzerindeki etkisine de değinen Cibre, borsa tarafındaki sert satış dalgasına dikkat çekti. Cibre, borsadaki sıkıntının temel nedeninin şu anda alıcı olmaması olduğunu belirterek, “Alıcı olmayınca da beklentinin karşılanmasıyla birlikte piyasa satışa dönüyor. Tabii aynı zamanda fonlardan gelen satışlar söz konusu. Hepsi birleştiğinde de satışlar daha sert hale geliyor. Tahvil tarafında da satış söz konusu oldu.” dedi.