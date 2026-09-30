Mersin'de üretim tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde temizlik malzemesi üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.