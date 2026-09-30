İstanbul’un Avcılar ilçesinde 76 yaşındaki kadının yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
RÖGAR KAPAĞI AÇILINCA İÇİNE DÜŞTÜ
Olay, saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki kadın yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögara düşen kadını bulunduğu yerden kurtardı.
DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yaşlı kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla birlikte rögara düştüğü anlar yer aldı.
Görüntülerde, kadının bir anda açılan rögar kapağının ardından gözden kaybolduğu görüldü.