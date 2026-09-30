Kaynak: İHA

Van Gölü'nün sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, ilginç bir kedi-fare kovalamacasına tanık oldu. Sahilde avlanan bir kedi, yakaladığı fareyi hemen yemek yerine uzun süre patileri arasında tuttu.

Fareyi zaman zaman serbest bırakan kedi, kaçmaya çalışan avını kısa süre içinde yeniden yakaladı. Kedinin çevik hareketleriyle her defasında fareyi tekrar kontrol altına alması, sahildeki vatandaşların dikkatini çekti.

Yaklaşık iki saat boyunca devam eden kovalamaca sırasında bazı vatandaşlar, kedinin fareye zarar vermeden onunla oynadığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Fare, kedinin dikkatinin dağıldığı anlarda kaçmaya çalışsa da bu girişimler kedinin yeniden müdahale etmesiyle sonuçlandı. Sahildeki sıra dışı kedi-fare oyunu, kedinin bir süre sonra fareyi serbest bırakmasının ardından kayalıklar arasında gözden kaybolmasıyla sona erdi.