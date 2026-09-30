Kaynak: İHA

Kilis'te balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesini sağlamak amacıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında palamudun tanesi 100 liradan satışa sunuldu.

Aygün, kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek palamudun faydalı olduğunu söyledi ve vatandaşlara balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

KAMPANYANIN SEVİNCİNİ ÇİĞ PALAMUT YİYEREK KUTLADI

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamudu çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" dedi.

Yusuf ustanın palamudu çiğ tükettiği anlar dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Bazı kullanıcılar görüntülere "Yerli Sushi" yorumunda bulundu.