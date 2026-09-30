İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, 28 Eylül gecesi Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. N.A. (34) idaresindeki 34 MCD 764 plakalı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı.
SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞ ARAÇTAN ÇIKARDI
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmından alev çıktı. Kazayı gören bir vatandaş, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün bacağında kırık, kafasında kesi ve darp olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin iş yerinin duvarına çarptığı, aracın ön kısmından alevlerin yükseldiği ve bir vatandaşın sürücüyü araçtan çıkardığı anlar yer aldı.