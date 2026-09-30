Özdağ’dan Şevki Yılmaz’a: Atatürk’e hakaret edenlere gereken cevabı vereceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şevki Yılmaz tarafından kendisine açılan davaya dair "Mustafa Kemal Atatürk ve Kurucu Meclise, Gazi Meclis'e hakaret etmişti. Bunun üzerine ben de birçok siyasi ve Türk vatandaşı gibi tepkiler gösterdim" dedi.