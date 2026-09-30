Akaryakıt fiyatlarında fahiş artışlar devam ediyor. Benzine tarihin en büyük zammının beklendiği 1 Ekim için sürpriz bir karar alındı.
Motorin ve LPG'de zam, benzinde sürpriz var: Bu gece uygulanacak
Mevcut ÖTV tutarı ile yasal üst sınır arasındaki farkın uygulanması halinde benzinin litre fiyatına uygulanması beklenen 12,48 liralık artış konusunda sürpriz bir karar alındı. Motorin ve LPG'de ise zam kesinleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Bu gece yarısı itibarıyla motorin ve LPG'de uygulanacak olan zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine 3 lira 60 kuruş; LPG'ye ise 1 lira 45 kuruş zam gelecek. Zam bu gece yarısı uygulanmaya başlayacak.
Benzine beklenen ve tarihin en büyük zammı olarak nitelendirilen 12,48 liralık zam ile ilgili ise yeni bir adım atılacağı öğrenildi.
Gazeteci Olcay Aydilek, benzin, motorin ve LPG'deki son kararı şöyle: duyurdu:
"Gece yarısından geçerli motorine 3 TL 60 kuruş, LPG'ye de 1 TL 45 kuruş zam yapıldı."
"Benzin fiyatı değişmedi. Sektör kaynakları: "Benzine 12 TL 48 kuruş yüklü zam bekleniyordu. Görünen o ki benzinle ilgili yeni bir adım atılacak. İzleyen saatlerde belli olur. Bekliyoruz."
Olcay Aydilek'in aktardığı son bilgi ise şöyle:
Benzinde, ÖTV kademeli artırılacak! Ekim, kasım ve aralık aylarına yayılacak. Ekimde, ÖTV+KDV artışıyla pompaya 4 TL dolayında zammın yansıması gündeme gelebilir. Düzenlemenin (son dakikada bir değişiklik olmazsa) saatler içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
30 Eylül 2026 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları (zamsız) şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL