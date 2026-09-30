Tuna Kaya altının yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

‘ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞÜNCE KORKMAYIN’

“Altın ve gümüş düşünce korkmayın ve yine almak isteyenler için aslında bu bölgeler güzel bölgeler” diyen Kaya, “Gram altın tarafında da 6 bin 500'e geldik ve bu bölgenin gelebileceğini konuşmuştuk. İşte buraya geldi. Bunun altında ne var? 6 bin 300 var ki bana göre artık 6 bin 300'ü seviyeler gram altın açısından taban oluşturuyor.