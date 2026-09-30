Son dönemde dünya genelinde meydana gelen jeopolitik gelişmeler ve ekonomik kriz, altın fiyatlarında hareketlenmeye neden oldu. İnişli çıkışlı seyrini devam ettiren altın, yatırımcısını da endişelendiriyor.
Tuna Kaya altının yıl sonu gelebileceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Ekonomist Tuna Kaya, son dönemde düşüşe geçen altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, altın için yıl sonu tahminini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Cuma günü duyurulacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların yönü açısından kritik etkiye sahip olacak. Altın 4 bin 100 dolar seviyelerine yaklaşmasından sonra toparlanırken, uzmanlar 4 bin 250-4 bin 300 dolar bandının aşılmasını bekliyor.
Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında altının seyri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları hakkında yatırımcıyı uyaran Kaya, "Altın 4 bin 100'lü seviyelere yaklaştıktan sonra yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ancak dünkü kayıplarını telafi edebilmiş değil. Altında dün ciddi bir kanama oldu.
Normal koşullarda Hürmüz'deki ve Ortadoğu'daki gerilim aslında altının işine yarıyor. Ancak petrolün artması ve yine özellikle Amerikan tahvil faizlerinin artması, yani faizin yükselmesi, altını burada maalesef bastırdı. Altın şu an itibarıyla bu gerginliği fiyatlamıyor. Yükselen faiz altını baskılıyor” sözlerini sarf etti.
‘PARANIZI HARCAMAYIN, SAVURMAYIN’
Yatırımcılara “Paranızı harcamayın, savurmayın” uyarısında bulunan Kaya, “Biriktirin, biriktirin, biriktirin ve döviz bazlı varlıklarda, özellikle metaller tarafında tutun. Tabii ki komple metallere yaslanmıyoruz. Bir miktar Amerikan hisse senedi tutuyoruz ve yüzde 25 oranında da nakdimiz hazır olsun. Altında 4 bin 250 ve 4 bin 300 bandını tekrar aşarsak toparlanmış oluruz. Aşağıda da 4 bin 100 bandı önemli destek bölgesi. Ana destek olarak da 4 bin seviyesini takip etmeye devam ediyoruz” dedi.
‘ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞÜNCE KORKMAYIN’
“Altın ve gümüş düşünce korkmayın ve yine almak isteyenler için aslında bu bölgeler güzel bölgeler” diyen Kaya, “Gram altın tarafında da 6 bin 500'e geldik ve bu bölgenin gelebileceğini konuşmuştuk. İşte buraya geldi. Bunun altında ne var? 6 bin 300 var ki bana göre artık 6 bin 300'ü seviyeler gram altın açısından taban oluşturuyor.
Gümüşte 60 dolar desteğimiz devam ediyor. Yine yukarıda da 63 direnci var. 63'ü açtıktan sonra gümüş tekrar toparlanmış olacak. Burada özellikle 60 doların altında, kısa dönem için söylüyorum, satış yapanlar için söylüyorum. 60 doların altına gerilersek yeniden 58-57'li bantlara gelebilir. Bu bölgelerde arkadaşlar elbette alım fırsatı oluşturacak ons gümüş açısından" sözlerini sarf etti.
GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Gram altın hakkında konuşan Kaya, “Gram altında, yıl sonu ve orta vadeli hedef projeksiyonumuz 7.000-12.000 TL seviyeleridir. Trend sizin dostunuzdur, trende karşı durulmaz” ifadelerini kullandı.