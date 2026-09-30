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Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş. hakkında basın duyurusu yayımladı

Açıklamaya göre, 5 şirketin yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

- "Kamuoyunda Fon Soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında Kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.09.2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579, 11580 sayılı Kararları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca;

- Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç KUMOVA tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait %99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına,

- Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Sibel GÖKALP’e ait %10, Namık Kemal GÖKALP’e ait %10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait %41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait %30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına,

- Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Emre TEZMEN’e ait %95 ve Oğuz TEZMEN’e ait %0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

- Altunç KUMOVA’nın %99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki %73,81 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmesine,

- Emre TEZMEN ve Oğuz TEZMEN’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla %53,01 ve %37 oranındaki paylarını altı ay içinde 6361 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmelerine,

- Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

BAKAN GÜRLEK MESAJI VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 5'inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, piyasaları manipüle edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını ve suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesindeki fona aktarılacağını açıklamıştı.

Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" ifadelerini kullanmıştı.