Halkın sağlığıyla böyle oynadılar: “Pestisit yok” dediler, 15 üründe çıktı

ZARARLARI NELERDİR?

İnsan sağlığı: Yüksek miktarda veya yanlış maruziyet; bulantı, baş dönmesi, cilt/göz tahrişi ve bazı pestisitlerde sinir sistemi üzerinde toksik etkilere yol açabilir.

Uzun süreli maruziyet: Pestisitin türüne ve maruziyet düzeyine bağlı olarak hormonal sistem, üreme, gelişim veya bazı kanser riskleriyle ilişkiler araştırılmıştır.

Çocuklar ve gebeler: Gelişimsel dönemlerde bazı pestisitlere maruziyet konusunda özellikle dikkat edilmesi gerekir.

Çevre: Su ve toprağın kirlenmesine, arılar ve diğer yararlı böcekler dahil hedef dışı canlıların zarar görmesine neden olabilir.