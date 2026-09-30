Halk sağlığını tehdit eden ürünlerle ilgili denetimler sürerken, yeni ürünler de riskli ürünler listesine eklendi. Yetkililerin yaptığı kontrollerde tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, tüketicilere de alışveriş sırasında daha dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Halkın sağlığıyla böyle oynadılar: “Pestisit yok” dediler, 15 üründe çıktı
Bir zincir marketin bazı ürünlerinde limitlerin altında pestisit tespit edildi, yanıltıcı reklam yaptığı tespit edilen markete ceza verildi.Kaynak: Diğer
Bir zincir marketin ürünlerinde limit değerlerin altında pestisit tespit edilmesine rağmen reklamlarında “Pestisit tespit edilmedi” ifadesine yer vermesi, Reklam Kurulu’nun dikkatinden kaçmadı.
Kurul, tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle markete 1 milyon 83 bin lira idari para cezası kesti.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Antalya'da marketin farklı ürün gruplarından 56 adet taze meyve ve sebze numunesi alındı.
Yapılan analizlerde 7 domates ve 8 biber numunesi olmak üzere toplam 15 numunede pestisit aktif maddeleri bulundu.
Ancak kalıntı miktarlarının Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların altında kaldığı ve bu nedenle ürünlerin mevzuata uygun olduğu belirtildi.
Buna rağmen marketin reklamlarında "Pestisit tespit edilmedi" ifadelerine yer verdiği tespit edildi. Reklam Kurulu, bu ifadelerin ürünlerin hiç pestisit aktif maddesi içermediği algısı oluşturduğunu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirdi.
Kurul, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a muhalefet nedeniyle zincir markete 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Pestisit; böcek, mantar, yabancı ot, akar, kemirgen gibi tarımsal zararlıları önlemek, kontrol etmek veya yok etmek amacıyla kullanılan maddelerin genel adıdır. İnsektisit, fungisit ve herbisit gibi farklı türleri vardır.
ZARARLARI NELERDİR?
İnsan sağlığı: Yüksek miktarda veya yanlış maruziyet; bulantı, baş dönmesi, cilt/göz tahrişi ve bazı pestisitlerde sinir sistemi üzerinde toksik etkilere yol açabilir.
Uzun süreli maruziyet: Pestisitin türüne ve maruziyet düzeyine bağlı olarak hormonal sistem, üreme, gelişim veya bazı kanser riskleriyle ilişkiler araştırılmıştır.
Çocuklar ve gebeler: Gelişimsel dönemlerde bazı pestisitlere maruziyet konusunda özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Çevre: Su ve toprağın kirlenmesine, arılar ve diğer yararlı böcekler dahil hedef dışı canlıların zarar görmesine neden olabilir.
Gıda kalıntıları: Pestisitler kurallara uygun kullanılmadığında gıdalarda kalıntı bırakabilir. Bu nedenle maksimum kalıntı limitleri ve hasat öncesi bekleme süreleri uygulanır.