Kaynak: İHA

Arnavutköy Yeniköy sahilinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sahil bölgesinde çalışma yapan ekipler kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti.

Durumun bildirilmesi sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerden sonra cismin oluşturabileceği risk sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Sahil yolu araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bölgede kontrollü imha çalışması yapılmasına karar verildi.

SAS KOMANDOLARI BÖLGEYE GELDİ

Şüpheli cismin inceleme altına alınması ve güvenli şekilde imha edilmesi için bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik tedbirlerini yükseltirken, sahilde iş makinesiyle geniş bir çukur açıldı. Gerçekleştirilen hazırlıklardan sonra İHA'ya ait olduğu değerlendirilen kalıntı iş makinesi yardımıyla açılan çukurun içerisine yerleştirildi. Çevrede bulunan ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesinden sonra kontrollü imha için hazırlık tamamlandı.

O ANLAR KAMERADA

SAS komandolarının çalışmasından sonra şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar metrelerce yükselerek sahil yoluna kadar savruldu. İmhadan sonra cismin yerleştirildiği noktada derin bir çukur meydana geldi.

Patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sahilde sessizliğin hakim olduğu esnada büyük bir patlama meydana geldiği, patlamayla beraber tonlarca kumun havaya yükseldiği ve geniş bir alana dağıldığı görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler adeta aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.