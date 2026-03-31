YENİÇAĞ - 31 Mart 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

TÜRKİYE 5G TEKNOLOJİSİNE GEÇTİ... ERDOĞAN: SAVAŞLA SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye" töreninde yaptığı konuşmayla Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim altyapısına geçişini resmen açıkladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY VE AİLE ÜYELERİ DAHİL 57 KİŞİ GÖZALTINDA

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bozbey'in eşi, kızı ve iki kardeşi dahil olmak üzere 57 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Soruşturmanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ve tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yönelik olduğu ifade edildi.

İBB DAVASI’NDA 13. CELSE: SAVCI 7 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

İBB davasının 13’üncü duruşmasında savcı mütaalasını açıkladı. Aralarında İmamoğlu’nun özel kalem müdürünün olduğu 7 kişinin tahliyesini istedi.

İBB DAVASINDAKİ 'GİZLİ' NOTTA YAZANLAR DEŞİFRE OLDU: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI DETAYI

İBB davasının 13. celsesi görülmeye devam ederken, İmamoğlu'na hitaben yazıldığı düşünülen gizli bir not bulundu. Mahkeme Başkanına sunulan notta Cumhurbaşkanı adaylığı ve Dilek İmamoğlu'ndan bahsedildiği ortaya çıktı.

CHP'Lİ UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el koyuldu. Yalım'ın şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

SERMAYEYE DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLMUŞTU: AKBELEN SAVUNUCUSU ESRA TUTUKLANDI

Akbelen Ormanlarının maden sahasına dönüştürülmesine karşı yapılan protestolarda gözaltına alınan sermaye direnişçisi Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklandı. Işık’ın avukatı kararın gözdağı niteliğinde olduğunu savundu.

AKP'YE MANSUR YAVAŞ UYARISI: EKONOMİDE FİLM KOPAR

Ekonomistlerden AKP’ye Mansr Yavaş uyarısı geldi. CHP’li belediyelere yönelik operasyonların Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a sıçraması durumunda ‘Ekonomide filmin kopacağını’ vurgulandı.

ÖCALAN GİZLİ PAZARLIĞI İTİRAF ETTİ: 'BAŞ MÜZAKERECİLERİ' KONUŞTU

DEM Parti, İmralı Cezaevi'ne 27 Mart'ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından PKK terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan mesajında müzakere kanallarının güçlendirilmesini istedi ve "Asıl mesele cumhuriyetin demokratik olmamasıdır" dedi.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP YİNE MÜTTEFİKLERİNİ HEDEF GÖSTERDİ: ABD SİZE YARDIM ETMEYECEK, GİDİN KENDİNİZ ALIN

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada başta İngiltere olmak üzere müttefik ülkeleri hedef gösterdi. Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle oluşan jet yakıtı sıkıntısına dikkat çeken Trump, “ABD size yardım etmeyecek, gidin kendiniz alın” dedi.

BİR AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA ABD’YE ŞOK KARAR

İran’a karşı savaşa devam eden ABD’ye Avrupa’dan şoke eden bir karar çıktı. İtalya, ABD’nin Sicilya’daki üssü saldırılar için kullanmasını yasakladı. Daha önce de İspanya, İran’a saldırılar için kullanılan ABD uçaklarının İspanyol hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

YUNANİSTAN’DAN TÜRKLER İÇİN VİZE KARARI: RESMEN DUYURDULAR

Yunanistan, Türk vatandaşların adalara geçiş için verilen ‘ekspres vize’ konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre söz konusu uygulama bir yıl daha uzatılıyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

MERKEZ BANKASI VERİLERİ AÇIKLANDI: PİYASADAKİ NAKİT PARA AKIŞI AZALIYOR

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Şubat 2026 raporu, ekonomideki "sıkılaşma" adımlarının sonuç verdiğini gösteriyor. Para arzındaki büyüme hız keserken, vatandaşın ve şirketlerin kredi kullanımı yavaşladı. İşte ekonomi koridorlarında konuşulan o kritik rakamlar...

İŞSİZLİĞİ DÜŞÜREMEMİŞ, 'KORUMUŞLAR'

İşsizlik rakamları Avrupa ortalamaların üzerinde seyrederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarının düşürülmesini değil, korunmasına dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI YAPTIĞI RADİKAL HAMLEYİ İLK KEZ DUYURDU: ENFLASYON YÜZDE 200 OLACAKTI

Görev süresinin dolmasına sayılı günler kala TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, aktarım mekanizmasındaki ağır hasara açıklık getirdi. Akçay, geçmişteki radikal kararlar alınmasaydı Türkiye’nin yüzde 200 bandında bir enflasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

ABD-NATO TÜRKİYE’DEKİ TORYUMU BİLİYOR...

Dünyada en çok Toryum rezervine sahip ülkelerden biri Türkiye…

Parçacık fiziği uzmanı Prof. Dr. Engin Arık ve 6 kişilik ekibini taşıyan uçak 30 Kasım 2007'de Isparta'da düştü. Çok kez yazdım, bana göre düşürüldü!.. Uzun bir yargı sürecinin ardından dosya itina ile rafa kaldırıldı!..

SPOR YENİÇAĞ

MONTELLA KARARINI VERDİ: 5 YILDIZ KADRO DIŞI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam deplasmanda Kosova Milli Takımı ile karşılaşacak. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekipte 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA SON ENGEL KOSOVA: İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine bu gece son vermek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. A Milli Takım, kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

👀 5G Türkiye’de

Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş süreci hız kazanırken, altyapı çalışmaları ve test yayınları dikkat çekiyor. Yetkililer, 5G’nin özellikle hızlı internet, düşük gecikme süresi ve akıllı şehir uygulamaları açısından önemli bir dönüşüm sağlayacağını vurguluyor. Kullanıcılar ise “5G ne zaman aktif olacak?” sorusuna yanıt ararken, sosyal medyada konuya dair beklenti ve tartışmalar artıyor.

🏆 Milli maç öncesi heyecan

Türkiye Millî Futbol Takımı’nın oynayacağı kritik karşılaşma öncesi heyecan doruğa çıktı. Taraftarlar sosyal medyada destek mesajları paylaşırken, maç öncesi kadro tahminleri ve skor yorumları gündemi meşgul ediyor. Özellikle maçın önemi ve olası sonuçları üzerine yapılan değerlendirmeler, karşılaşma öncesi atmosferi daha da yükseltiyor.