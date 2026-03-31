Terörist başı Abdullah Öcalan'a 27 Mart'ta yeni bir ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, PKK ele başının yeni mesajını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında sürecin yeni bir aşamaya geldiği belirtilirken, dikkat çeken noktalar yer aldı.

Öcalan'ın mesajında öne çıkan bazı bölümler sürece yönelik tartışmaları yeniden alevlendirecek bir nitelikte bulunuyor. Muhalefetin ve kamuoyunun sürecin pazarlıkla yürütüldüğü iddialarını Cumhur İttifakı'nın reddetmesine karşılık, Öcalan'ın mesajında "demokratik siyaset ve müzakere kanallarının güçlendirilmesinin gerekliliği" vurgulandı.

Öcalan'ın müzakere çıkışı, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in dün yaptığı "Öcalan’ın baş müzakereci olarak her düzeyde tanınması, kabul edilmesi bir siyasi gerekliliktir” açıklamasını hatırlattı.

CUMHURİYETİ HEDEF ALDI

Öcalan bu ifadeleri pazarlığın itirafı olarak dikkat çekerken, terörist başı “Asıl mesele Cumhuriyetin demokratik olmamasıdır." diyerek, daha önceki mesajlarında olduğu gibi cumhuriyeti hedef aldı. Öcalan bu ifadesi de, Atatürk'ün cumhuriyetini dönüştürme hedefine işaret ediyor.

Mesajda dikkat çeken bir diğer nokta ise, Öcalan'ın "Bu noktada, sürece ilişkin fikirlerimin doğru anlaşılması için uygun yöntemlerle tüm kamuoyuna ulaşmayı önemli görüyorum" ifadesi oldu.