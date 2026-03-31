Halk TV'nin haberine göre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el koyuldu.

Konuya ilişkin soruşturmalar sürerken Özkan Yalım’ın mal varlığına da el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, Yalım’a ait şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Özkan Yalım'ın disipline sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesi konuları da gündeme geldi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, dün Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, "MYK olarak Özkan

Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" açıklamasında bulundu.