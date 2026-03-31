İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşma 13. celseye girdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yargılamayı sürdürüyor.

Bugünkü duruşmada avukatlar ve tutuklu sanıklar salondaki yerlerini aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu” sloganları eşliğinde salona girdi. Aileler de duruşmayı izlerken tutuklu yakınlarına el salladı.

11.25 MAHKEMEDE NOT BULUNDU

İBB davasının 13’üncü gününde, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun hukuki değerlendirmesinin ardından mahkeme salonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı’nın, yanlışlıkla kendisine ulaştırılan bir not kâğıdıyla ilgili açıklaması salonda gülüşmelere yol açtı.

Mahkeme Başkanı, notun “Sayın Başkanım” diye başlaması nedeniyle kendisine hitaben yazıldığının düşünüldüğünü belirtti. Notta Ekrem İmamoğlu’yla ilgili olabileceği değerlendirilen ifadeler bulunduğunu söyleyen Başkan, bu tür not alışverişlerinin denetime tabi konular arasında görüldüğünü kaydetti.

Mahkeme Başkanı şöyle dedi:

“Oturumu kapattıktan sonra tarafıma bir not kâğıdı getirildi. Bu notun, avukatlarımızdan biri tarafından bırakıldığı anlaşılıyor. Daha önce de şu hususta uyarıda bulunmuştuk: Sanıklarla savunma alışverişi yapıldığı yönünde jandarma tarafından sürekli şikâyetler geliyor. Bu nedenle konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.”

Mahkeme Başkanı şöyle devam etti:

Not ‘Sayın Başkanım’ şeklinde başladığı için, bana hitaben yazıldığı düşünülerek görevli arkadaşlar tarafından tarafıma iletildi. Böyle bir not varsa, sahibine iade etmek isteriz. Ancak anladığım kadarıyla şu an sahip çıkan yok.

Mahkeme Başkanı şöyle dedi:

Notun içeriğini okumayı tercih etmedim. Fakat içinde ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ ve ‘Dilek Hanım’ gibi ifadeler geçtiği belirtilince, Ekrem Bey ile ilgili olabileceğini düşündüm.”

Mahkeme Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Takdir edersiniz ki dosyada bir ‘örgüt’ iddiası da söz konusu. Bu nedenle bu tür not alışverişlerinin denetime tabi olması gereken hususlar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede de bir uyarı yapmış olayım. Sahibi çıkmadığına göre not şimdilik bizde kalsın; bu tür alışverişlere aracı olmak istemiyoruz.”

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında kısa bir diyalog yaşandı. Salonda gülüşmelere neden olan konuşmada, notun kim tarafından yazıldığı konusu netleşmedi.

Ekrem İmamoğlu şöyle dedi:

Sizden daha güvenilir aracı mı olur Başkanım

Mahkeme Başkanı şöyle yanıt verdi:

Not ‘Sayın Başkanım’ diye başladığı için içeriğine vakıf olmak zorunda kaldık.”

Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Size sorun olacaksa alabilirim, isterseniz. Sizde kalması sıkıntı olr. Siz deşifre ettiniz. Sizde kalsın; belki de sizindir… Ben alırsam daha iyi olabilir.

Mahkeme Başkanı ise şöyle konuştu:

Hayır, suç teşkil eden bir unsur yok. Sadece bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım’ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması şeklinde yorumlanmış. Size iletilmek istenmiş olabilir; ancak sahibini bilmiyoruz. Sahibi çıkarsa kendisine veririz.”

Açıklama istemiyoruz; sadece bu notun sahibini uyarmak istedik. Bu ortam, bu tür alışverişlere uygun değil. Daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz.

11.24 Duruşmaya mütalaa arası

Mahkeme Başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi. Dönüşte duruşma Savcısı 107 tutuklu hakkındaki mütalaasını açıklayacak

10.52 İstanbul Baro Başkanı söz aldı

İstanbul Barosu Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu ilk sözü aldı. İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan adına söz aldığını belirten Kaboğlu, tutukluluğun ölçülülük kuralını ihlal ettiğini söyledi.

10.40 Tutuklular salona alkışlarla girdi

İBB Davası'nda tutuklular salona alkışlar eşliğinde getiriliyor. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı ile salona giriş yaptı. Saat 10.41 itibarı ile duruşmanın başladığı ifade edildi.

10.36 Aileler yakınlarına sesleniyor

Aileler, duruşma salonuna tutuklu olarak getirilen yakınlarına el sallayıp, "Günaydın" diye seslendi. Dava henüz başlamadı.