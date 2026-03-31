Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 133 bin artarak 2 milyon 981 bin kişiye gelirken, işsizlik oranı 0,3 puan yükselişle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

'İŞSİZLİK ORANI İSTİKRARLI SEVİYESİNİ KORUMAKTADIR'

İşsizlik boyutu Avrupa ortalamaların çok üzerindeyken, hükümet kanadından düşürmek yerine 'korumak' yorumu geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarının korunduğuna dikkat çektiği açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı istikrarlı seviyesini korumaktadır. 2026 yılı şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,5 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 34’üncü aya taşımıştır.

Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bu dönemde, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde aldığımız önlemleri hayata geçiriyoruz.

Emek yoğun sektörlerde sağladığımız destekleri sürdürürken, imalat sanayine yönelik finansman imkanlarını güçlendiriyoruz. Diğer taraftan gençler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve gençlerimizin üretim odaklı becerilerini artıracak programları devreye alıyoruz.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla sürdürülebilir büyümeyi destekliyor, toplumsal refahı da kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."