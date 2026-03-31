CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken ekonomi için uyarı geldi. Ekonomistler, operasyonların Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a sıçraması durumunda 19 Mart’ta olduğu gibi bir krizin çıkabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Aziz Konukman, "Böyle bir durumda film kopar. Başarılı bir belediye başkanının eften püften sebeplerle sıkıştırılması, iç cepheyi güçlendirmekten bahsederken kendi ayağına sıkmak demektir” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, AKP iktidarını CHP'li belediyelere karşı operasyonları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yaklaşan "konser" davası gündeme geldi. Yavaş hakkında gözaltı veya tutuklama kararı çıkmasının ekonomide ikinci kez şok etkisi yaratacağını vurgulayan ekonomistler, bu ihtimali "Kendi ayağına kurşun sıkmak” olarak yorumladı.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyonun demokratik seçimlere izin verilmeyeceği algısını yaratabileceğine işaret etti. Halihazırda savaş belirsizliği içindeyken yaşanan ciddi ekonomik etkilere böyle bir operasyonun eklenmesinin demokratik anlamda da ciddi bir kriz kapısı açılabileceğine dikkat çeken Kozanoğlu, “Durgunluk riski vardı. Böyle bir operasyonla birlikte ekonomide tamir edilemez ciddi yarıklar açılır” dedi.

"EKONOMİDE FİLM KOPAR"

Prof. Dr. Aziz Konukman da Mansur Yavaş’ı hedefe koyan bir operasyonun “Akıl tutulması, kendi ayağına kurşun sıkmak” olacağını söyledi. Mevcut koşullarda içinde bulunduğumuz krize ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in makro sonuç raporu açıklamamasını eleştiren Konukman, “Orta Vadeli Program sil baştan değişmeli, kur tahminleri, petrol tahminler tutmayacak” dedi. Olağanüstü zor bir dönem yaşanacağını ifade eden Konukman, “19 Mart gibi bir kriz daha yaratılırsa akıl tutulması var demektir. Böyle bir durumda film kopar. Başarılı bir belediye başkanının eften püften sebeplerle sıkıştırılması, iç cepheyi güçlendirmekten bahsederken kendi ayağına sıkmak demektir” ifadelerini kullandı.