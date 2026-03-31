Kahramanmaraş'ta altın dolandırıcılığı yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Servet değerinde sahte altın ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta altın dolandırıcılığı operasyonunda 21 milyon Türk lirası değerinde olan 977 parça sahte altın ele geçirildi.Derleyen: Sinan Başhan
Operasyonda servet değerinde sahte altın bulundu.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen altın dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, ayarı düşürülmüş farklı ebatlarda 977 altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş altın sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
ELE GEÇİRİLENLER
206 tam, 97 yarım, 479 çeyrek altın ile 168 çeyrek Reşat, 17 yarım Reşat, 10 tam Reşat altın ile çeyrek, yarım ve tam altın basımında kullanılan 3 kalıp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA