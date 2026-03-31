Orta Doğu'daki savaş akaryakıt zamlarını tırmandırırken, dünyanın dört bir yanından zam haberleri geliyor. Türkiye'de uygulanan Eşel Mobil de zamlara çare olamadı. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni ise bugün doların 44 lirayı aşmış olması.
Akaryakıt zamlarının altından Nebati çıktı: Türkiye KKM'nin bedelini ödüyor.
Eski Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'nin gözlerindeki ışıltı, bugün pompadaki alev oldu. Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin uygulamaya geçtiği ay faizler indirildi, kur fırladı. Türkiye 2018'de 71 dolarlık petrolü 340 liraya alırken, 2025'de 70 dolarlık petrolü 2 bin 763 liraya aldı.Derleyen: Aykut Metehan
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt fiyatlarının bu denli yüksek olmasını Nurettin Nebati döneminde uygulamaya koyulan Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne bağladı.
Aktaş, Nebati döneminde alınan kararları şöyle hatırlattı:
2021 sonrasında dolar ve akaryakıt fiyatları tırmanıp gitmiş. 2021 sonbaharında ne yapıldığını biraz olsun hatırladınız mı şimdi; hani kur artmıştı ve kur korumalı mevduat uygulamasına geçilmişti.
Bir faiz kararı alındı ve tam tersi yapılıp artırılması, en azından sabit tutulması gerekirken Eylül 2021’de faiz indirildi ve bu indirim devam etti, tek seferlik de olmadı. Faiz indirilince kur patladı, kur patlayınca Türkiye aynı fiyata aldığı ham petrolü TL karşılığı olarak çok daha pahalıya mal etmeye başladı, bu da akaryakıt fiyatlarını tırmandırdı
Enflasyon da çok hızlandı; kur artışı enflasyona yol açtı, enflasyon kuru yukarı çekmeyi gerektirdi, zincirleme bir reaksiyon oluştu. Ekonomi geçen yıl biraz nefes alır gibi oldu, bu yıl daha da iyimser olunuyordu ki bu sefer de Trump çıktı ortaya ve savaş başlattı. Sonunda öyle bir duruma gelindi ki beş-altı yıl öncesinin fiyatlarını artık tek seferde yapılan zamlar olarak görmeye başladık.
Normal gidişat 2021’den sonra nasıl bozulmuş, çok açık biçimde görülüyor zaten. Bakın somut bir örnek vereyim. Ham petrol fiyatı tabii ki Türk parası cinsinden konuşulmaz; ama maliyetin nasıl ve niye arttığına ilişkin somut bir örnek vermek istiyorum. 2018’de petrolün varili 71 dolardı ve Türkiye bu petrolü 4,80’lik dolar kuru üzerinden 342 liraya mal ediyordu. 2025 yılına gelindi, petrolün varili 70 dolar ama bu petrolün TL karşılığı 2.763 lira. Niye, çünkü kur 40 liraya dayandı.
Türkiye akaryakıttan çok yüklü vergi alıyor, hatta verginin vergisini bile alıyor. Dikkat edin, son dönemde eşel mobil uygulanarak ÖTV’den vazgeçilmesi bile bir lütuf gibi lanse edilmek isteniyor.