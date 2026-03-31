A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor.
Dünya Kupası yolunda son engel Kosova: İşte muhtemel 11'ler
Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine bu gece son vermek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. A Milli Takım, kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak. Kritik maçın muhtemel 11'leri, saati ve tüm detayları açıklandı.
Tüm Türkiye’nin gözü bu kritik mücadelede. Ay-Yıldızlılar, sadece bir maça değil, yılların özlemini sonlandıracak tarihi bir karşılaşmaya çıkacak.
İşte, karşılaşma detayları ve muhtemel 11’ler...
MİLLİ TAKIM'DA 5 YILDIZ KADRO DIŞI
Milli Takım’da kritik maça Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın dahil edilmedi.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TV8'den naklen yayınlanacak.
KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI KİM YÖNETECEK?
Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.
KOSOVA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Muric, Hajrizi, Hajdari, Dellova, Vojvoda, Gallapeni , Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriq
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper