Anasayfa Spor Dünya Kupası yolunda son engel Kosova: İşte muhtemel 11'ler

Dünya Kupası yolunda son engel Kosova: İşte muhtemel 11'ler

Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine bu gece son vermek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. A Milli Takım, kazanması halinde 2026 Dünya Kupası biletini alacak. Kritik maçın muhtemel 11’leri, saati ve tüm detayları açıklandı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor.

Tüm Türkiye’nin gözü bu kritik mücadelede. Ay-Yıldızlılar, sadece bir maça değil, yılların özlemini sonlandıracak tarihi bir karşılaşmaya çıkacak.

İşte, karşılaşma detayları ve muhtemel 11’ler...

MİLLİ TAKIM'DA 5 YILDIZ KADRO DIŞI

Milli Takım’da kritik maça Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın dahil edilmedi.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TV8'den naklen yayınlanacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI KİM YÖNETECEK?

Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek.

KOSOVA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Muric, Hajrizi, Hajdari, Dellova, Vojvoda, Gallapeni , Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriq

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Kaynak: Spor Servisi
