Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasadaki toplam para miktarını ve kredi hacmini gösteren Parasal Gelişmeler Raporu'nu paylaştı. Raporun özeti tek bir cümlede saklı: Piyasada artık "bedava" veya "bol" para dönemi bitti.

PARA ARZINDA BÜYÜK FREN: M1 VE M3 NE DİYOR?

Ekonomide paranın miktarını ölçen iki temel gösterge vardır: M1 (cebimizdeki sıcak para) ve M3 (bankalardaki toplam mevduat dahil geniş para).

Sıcak Para (M1) Sert Düştü:

En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı, bir önceki döneme göre tam 3,4 puan azalarak %65,3 oldu. Bu durum, piyasada harcanmaya hazır nakit paranın eskisi kadar hızlı artmadığını gösteriyor.

Geniş Para (M3) Yavaşladı: Geniş para arzı M3 ise %37,9 seviyesine geriledi. Yani bankacılık sistemindeki toplam likidite artışı hız kesmiş durumda.

VATANDAŞ KREDİ ÇEKERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜYOR

Rapordaki en dikkat çekici kısımlardan biri hane halkı, yani bizlerin bankalarla olan ilişkisi.

Bireysel krediler: Hane halkına verilen kredilerin yıllık artış hızı Şubat 2026'da %47,8'e geriledi.

NEDEN ÖNEMLİ?

İnsanlar artık daha az borçlanıyor veya bankalar kredi verirken daha seçici davranıyor. Bu da tüketimin, dolayısıyla enflasyonun dizginlenmesi için beklenen bir gelişme.



ŞİRKETLER YATIRIMDA TEMKİNLİ

Sadece vatandaş değil, dev şirketler ve KOBİ'ler de frene bastı.

Ticari krediler: Finansal olmayan kuruluşlara (şirketlere) verilen kredilerin yıllık artış hızı %40,7 oldu.