A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkıyor.
Montella kararını verdi: 5 yıldız kadro dışı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam deplasmanda Kosova Milli Takımı ile karşılaşacak. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekipte 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı. İşte Türkiye’nin 23 kişilik kadrosu ve ayrıntılar…Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ay-yıldızlılar, Kosova deplasmanında sahne alacak. Önemli karşılaşma öncesinde milli takımda 5 oyuncu kadro dışında bırakıldı.
5 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI
Türkiye’nin maç kadrosu netleşti. Transfermarkt verilerine göre 5 futbolcu listede yer almadı.
KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER
A Milli Takım’da kadro dışı kalan isimler; Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç oldu.
Sakatlığı süren Aral Şimşir kadroya alınmazken, Semih Kılıçsoy ise Ümit Milli Takım’a gönderildi.
Türkiye'nin Kosova maçı kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün