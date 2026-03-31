Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-5G ile iletişimde güçlü Türkiye programı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

-Birazdan aktivasyonunu yapacağımız yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-Enerji ve üretim verimliliğimizi yükseltecek, dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek 5G’nin test ve kurulum sürecinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

"SAVAŞLA SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ ARTTI"

-Çevremizdeki savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini gösterdi. Her senaryoya göre plan yapıyoruz. Verileri koruyamıyorsanız egemenlikte zaafiyet vardır.

-Dijital egemenlik bir milli güvenlik meselesidir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok ciddi bir şekilde hazıladık.

-Bir yandan hız ve kapasitemizi artırırken, diğer yandan güçlü bir siber güvenlik altyapısı kurduk.

-Fiber hat uzunluğumuzu 657 bin km’ye ulaştırdık. Genişbant internet abone sayımızı 98 milyona, mobil abone sayımızı neredeyse 100 milyona çıkarttık.

-Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa’da birinci sıradayız.

-Siber güvenlik alanında emniyet birimlerimiz, istihbarat teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız da her senaryoya uygun şekilde başarıyla planlarını hayata geçiriyor.

-Yabancı menşeili anlık mesajlaşma ve arama uygulamalarının Gazze soykırımından beri çeşitli tartışmalara açık olduğu görülüyor. İlave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey alacağız.

"5G'Yİ 2 SENE İÇİNDE..."

-Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G’yi iki sene içerisinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G neler getirecek? Yüksek hız, düşük gecikme, geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliğe sahip. Saniyede 2 Gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor.