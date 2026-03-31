İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı olan Esra Işık, keşif sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde düzenlenen “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla Milas Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

“BİLİRKİŞİLERE BASKI İHTİMALİ VAR”

Mahkeme heyeti, bölgede devam eden başka keşif işlemleri bulunduğunu belirterek, Işık’ın bilirkişiler üzerinde baskı oluşturabileceği ihtimalini gerekçe gösterdi. Kararda, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildi.

“BU KARAR GÖZDAĞI NİTELİĞİNDE”

Esra Işık’ın avukatı Ramazan Kaya, tutuklama kararına tepki gösterdi. Kaya, yaptığı değerlendirmede tutuklamanın istisnai bir tedbir olması gerektiğini belirterek, Türkiye’de bunun giderek bir uygulama haline geldiğini savundu.

Kaya, “Esra hakkında kamu görevlisine karşı tehdit ve direnme suçlaması yöneltiliyor. Ancak tutuklama için yalnızca kuvvetli suç şüphesi yeterli değildir; kaçma ihtimali veya delilleri karartma riski de olmalıdır. Esra’nın kaçmayacağını herkes biliyor ve dosyada karartılabilecek bir delil de bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“ADLİ KONTROL UYGULANABİLİRDİ”

Işık’ın sabıkasının bulunmadığını vurgulayan Kaya, olası bir ceza durumunda cezaevine girmesini gerektirecek bir tablo olmadığını dile getirdi. Bu nedenle adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasının mümkün olduğunu belirten Kaya, tutuklama kararının Akbelen direnişine yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını düşündüğünü söyledi.

AVUKATLARDAN İTİRAZ HAZIRLIĞI

Hukuki sürece ilişkin bilgi veren Kaya, davanın hızlı bir şekilde açılması ve ilk duruşmada tahliye talebinde bulunacaklarını belirtti. Ayrıca tutuklama kararına itiraz edeceklerini ifade eden Kaya, dosyanın gereksiz yere uzamaması için savcılıkla yapılacak görüşmeler doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

“SÖZLERİM MAHKEME HEYETİNE DEĞİLDİ”

Dosyada yer alan görüntü izleme tutanaklarında Işık’ın mahkeme heyetine yönelik “size cehennemi yaşatacağım” şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

Işık ise ifadesinde keşif alanında herhangi bir fiziksel engelleme girişiminde bulunmadığını ve yalnızca anayasal protesto hakkını kullandığını belirtti. Söz konusu ifadeleri hatırlamadığını söyleyen Işık, bu sözleri söylemiş olsa bile mahkeme heyetine değil, şirket yetkilisi olduğunu düşündüğü kişilere yönelik söylemiş olabileceğini ifade etti.