ABD’nin İran’a karşı savaşı devam ederken Trump’tan yeni açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada hedefine, başta İngiltere olmak üzere, Hürmüz Boğazı’nın açılması için asker göndermeyi reddeden ülkeleri hedefine aldı.

“ABD size yardım etmek için orada olmayacak” diyen Trump, müttefiklerini hedef göstererek şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı nedeniyle jet yakıtı temin edemeyen tüm o ülkeler —İran’ın etkisiz hale getirilmesine (başının ezilmesine) dahil olmayı reddeden Birleşik Krallık gibi— size bir önerim var:

Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bolca var, ve ikincisi, biraz gecikmiş cesaret toplayın, Boğaz’a gidin ve gidip alın. Artık kendi başınızın çaresine bakmayı öğrenmek zorundasınız; siz bizim yanımızda olmadığınız gibi, ABD de artık size yardım etmek için orada olmayacak.

İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü kendiniz alın!”

FRANSA DA HEDEFİNDE

Trump, yaptığı ikinci paylaşımda ise Fransa’yı hedef gösterdi. İsrail uçaklarının Fransız hava sahasından geçişinin yasaklanmasına dikkat çeken Trump, "Fransa, askeri mühimmat yüklü olan ve İsrail'e giden uçakların Fransız toprakları (hava sahası) üzerinden uçmasına izin vermedi. Fransa, başarılı bir şekilde etkisiz hale getirilen 'İran Kasabı' konusunda hiç yardımcı olmadı! ABD bunu hatırlayacak” dedi.

İNGİLTERE HÜRMÜZ BOĞAZI’NA ASKER GÖNDERMEYİ REDDETTİ

ABD Başkanı Trump, savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için müttefiklerinin asker göndermesini istemişti. Ancak başta NATO olmak üzere çeşitli ülkeler asker göndermeyi reddetti. Asker göndermeyi reddeden ülkeler arasında İngiltere de yer aldı. Trump, yaptığı açıklamalarda sık sık NATO ve İngiltere gibi müttefiklerini hedef göstermişti.