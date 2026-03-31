Otomotiv sektöründe bir dönem sona eriyor. Manuel vites devri hızla kapanıyor. Son yıllarda otomatik vites teknolojisinin gelişimi, hibrit ve elektrikli araçların yükselişi ile birlikte sürücülerin konfor tercihleri, manuel vitesli modelleri tarihin tozlu sayfalarına doğru itiyor. Bir zamanlar neredeyse tüm araçlarda standart olan debriyaj pedalının yerini, artık çift kavramalı otomatikler, CVT’ler ve e-şanzımanlar alıyor.
Manuel vites tarihe karışıyor: Otomatik vites çağı başladı
Otomotivde bir devir sona eriyor. Manuel vitesli araçlar otomotiv sektöründe hızla yok oluyor. Son 10 yılda üretim yüzde 66 azalırken, Fiat ve Honda da otomatik vitese geçti. En popüler 30 markada manuel seçenek oranı yüzde 23’e geriledi.Derleyen: Tuğçenur Acar
SON 10 YILDA MANUEL VİTES MODELLERİ YÜZDE 66 AZALDI
Verilere göre, son on yılda manuel vites seçeneği sunan model sayısı yaklaşık yüzde 66 oranında geriledi. Bu düşüş, özellikle Avrupa ve global pazarlarda belirginleşiyor. Eskiden geniş ürün gamında manuel opsiyonu sunan markalar, şimdi üretim maliyetlerini düşürmek ve yüksek talep gören otomatik varyantlara odaklanmak için bu seçeneği terk ediyor.
Otomatik şanzımanlar artık daha verimli, daha hızlı vites geçişli ve yakıt tüketimini optimize eden teknolojilerle donatılıyor. Bu da manuel vitesin “eski moda” algısını güçlendiriyor.
MANUEL VİTESE TAMAMEN VEDA ETTİ
2026 model yılı itibarıyla 8 dev otomobil üreticisi, hiçbir modelinde manuel şanzıman sunmuyor. Bu markalar, sektördeki dönüşümün en çarpıcı örneklerini oluşturuyor. Fiat ve Honda’nın da bu yıl listeye katılmasıyla birlikte manuel vites üretimini tamamen durduran markalar kervanı büyüdü.
İşte artık sadece otomatik vitesli araç üreten markalar:
Fiat
Honda
Land Rover
Lexus
Mercedes-Benz
MINI
Tesla
Volvo
Bu kararlar, özellikle elektrikli araç stratejileriyle uyumlu. Tesla gibi markalar zaten baştan beri otomatik odaklıyken, geleneksel lüks üreticiler de konfor ve teknoloji vurgusunu ön plana çıkarıyor.
EN POPÜLER 30 ÜRETİCİDE SADECE YÜZDE 23 MANUEL SEÇENEK KALDI
En popüler 30 otomobil üreticisinin toplam 292 modeli arasında yalnızca 67’sinde (yaklaşık %23) manuel şanzıman seçeneği mevcut. Bu oran, otomatik vitesin pazar hakimiyetini net şekilde gösteriyor.
Tüketicilerin büyük kısmı şehir içi trafikte kolay kullanım, uzun yolda konfor ve yakıt tasarrufu için otomatik şanzımanı tercih ediyor. Manuel vites seven sürücüler ise artık sınırlı sayıda performans odaklı modelde (örneğin bazı spor versiyonlarda) bu deneyimi yaşayabiliyor.
NEDEN MANUEL VİTES KAYBOLUYOR?
Teknolojik İlerleme: Modern otomatik şanzımanlar, manuelden daha hızlı ve verimli vites değiştiriyor.
Tüketici Tercihi: Yeni nesil sürücüler debriyaj kullanmayı öğrenmek yerine konforu ön planda tutuyor.
Elektrikli Dönüşüm: Hibrit ve tam elektrikli araçlarda manuel şanzıman teknik olarak uyumsuz veya gereksiz hale geliyor.
Üretim Maliyetleri: Düşük talep nedeniyle manuel varyant üretmek markalar için ekonomik olmaktan çıkıyor.
Manuel vites tutkunları için bu değişim üzücü olsa da, otomotiv dünyası geleceğe odaklanıyor. Otomatik şanzımanlar artık “lüks” olmaktan çıkıp standart haline geldi. Yakın gelecekte manuel opsiyonu sadece niş spor modellerde kalabilir.
Bu dönüşüm, yeni araç almayı düşünenler için önemli bir ipucu: Otomatik vitesli modellerde daha fazla seçenek ve genellikle daha yüksek ikinci el değeri bekleyebilirsiniz. Manuel vites meraklıları ise mevcut stokları veya ikinci el piyasasını yakından takip etmeli.
Manuel vitese veda, otomotiv tarihinin en büyük değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Sürüş keyfi sevenler için bir sayfa kapanırken, konfor ve teknoloji dolu yeni bir sayfa açılıyor.