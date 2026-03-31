Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak yapılan zam açlık sınırının altında kalmıştı. Bu noktada emekliler geçim sıkıntısını derinden hissediyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emekliyi heyecanlandıran açıklama: Yeni maaş hesapları değişti
Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emeklileri yakından ilgilendiren kritik enflasyon tahmini geldi.Derleyen: Süleyman Çay
Maaş zamları gelmeden önce yüksek enflasyon rakamları ile şimdiden erimeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, Türkiye ekonomisindeki güncel duruma ve enflasyon beklentilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yaşam maliyetlerinin hızla arttığına dikkat çeken Erdursun, Mart ayı sonu itibarıyla açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarında yeni rekorlar beklendiğini ifade etti.
Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını belirten Erdursun, Mart ayı sonu verilerine dair öngörülerini paylaştı.
Mevcut rakamların vatandaşın alım gücünü yansıtmakta zorlandığını dile getiren Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Şartlar ve koşullar maalesef iyi değil. Açlık ve yoksulluğun ciddi şekilde arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Mart ayı sonunda, hali hazırda en az 33 bin TL seviyesinde olan açlık sınırının 35 bin TL bandına yaklaşacağını öngörüyoruz."
Sadece temel gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırındaki artışın yanı sıra, barınma, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaçları içeren yoksulluk sınırında da durumun vahim olduğunu belirten Erdursun, bu rakamın 110 bin TL barajını aşacağını kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan resmi veriler öncesinde enflasyon tahminlerini de sıralayan ünlü uzman, Mart ayında aylık bazda yüzde 3 civarında bir artış beklediğini vurguladı.
3 Nisan'da açıklanacak olan enflasyonu tahmin eden Erdursun şu ifadeleri kullandı:
“Mart ayında da yüzde 3’lük bir enflasyon bekliyoruz. TÜİK’e göre 3 ayda yüzde 11’lik bir enflasyon karşımıza çıkacak."
Erdursun'un hesabına göre 3 aylık enflasyon şimdiden yüzde 11'i buldu.