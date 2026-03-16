YENİÇAĞ - 16 Mart 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

İLBER ORTAYLI SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ortaylı Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen törenin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii haziresinde toprağa verildi. Ailesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle haziredeki törene sınırlı sayıda kişinin katılabileceğini açıkladı.

İBB DAVASINDA DURUŞMA BAŞLAMADAN BİTTİ

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası, bugün Silivri'de devam etti. Duruşma salonuna avukat cübbesiyle gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in izleyici bölümüne geçmesi istendi. Tartışmaların ardından duruşma başlamadan ara verildi. Mahkeme, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı yarına ertelendi.





CHP'LİLER ARTIK İBB DAVALARINI TAKİP EDEMEYECEK; BAŞSAVCILIK TALEBİ ONAYLADI

İBB Davası'na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi amacıyla salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etti. Mahkemenin talebi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylandı.

MHP'DEKİ MİLLETVEKİLİ İHRACININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI: İSTİFA ETMİŞTİ

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından MHP'den istifa eden Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile ilgili krizin perde arkasına YENİÇAĞ ulaştı.

İSTİKLAL MARŞI'NIN ARAPÇA OKUNMASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

THK’YA İLAHİYATÇI KAYYUM ATANDI, GÖREVDEN ALINAN KAYYUM TRİP ATTI

Türk Hava Kurumu'nda kayyum heyetinde görevden alma ve yeni görevlendirmeler oldu. Kayyum heyeti üyeliğine atanan Hüseyin Karaman'ın akademik yetkinliği ve geçmişi dikkat çekti.

İLBER ORTAYLI’NIN TÜRK DÜNYASI ORKESTRASI...

Saraybosna’nın tarihi çarşısında yürüyordum. Kalabalık arasında aniden karşımda Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı gördüm. O da yalnızdı. Hocayla tanışıklığım yoktu ama bakışları bana o kadar yakın geldi ki “Hayırdır hocam, nereye böyle?” diye sordum. Hoca da aynı içtenlikle yandaki Osmanlı döneminden kalma tarihi camiyi göstererek, “Camiyi görmeye geldim ama kapalı, bu çok değerli bir camidir. Hay Allah.” dedi... Ben de sanki oraların sorumlusuymuşum gibi “Açtırırız hocam” deyiverdim. Beraberce avluya girdik, kapıyı açtırmak için girişimde bulunmak üzere etrafa bakınırken, görevli geldi kapıyı açtı. Böylece bir sorun yaşamadan içeri girdik...

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ENFLASYONU ÖYLE BİR ANLATTI Kİ: ŞİMDİ ENFLASYON DÜŞÜNSÜN

Açlık sınırının 32 bin TL’ye dayandığı Türkiye’de, milyonlar asgari ücret ve emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışırken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karahan, "enflasyon haneden haneye göre farklı hissedilebilir' dedi.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE OLDU? BU HABER HİÇBİR YERDE YOK... 50 BİN TL RAKAMI GERÇEĞİYLE YENİÇAĞ’DA...

"50 bin TL promosyon müjdesi" başlıklı haberlerin perde arkası aralandı. Emeklinin eline nakit geçeceği sanılan o rakamın aslında "faizsiz kredi" olduğu ortaya çıktı. Peki, hangi banka gerçekten ne kadar promosyon veriyor?

DOLAR RESMEN PATLAMAYA HAZIR BOMBA

Dünya ekonomisi büyük bir risk altında.

Bir yanda jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma, öbür yanda küresel merkez bankalarının ne yapacağı bilmecesi...

Krediler, borç senetleri ve mevduat yükümlülükleriyle birleşince döviz resmen patlamaya hazır bomba.

SAVAŞ TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DE VURDU

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, bölgede iş yapan Türk müteahhitleri de vurdu. Müteahhitler, körfez ülkelerindeki projelerin durduğunu ve belirsizliğin sürdüğünü kaydederken Irak’taki şantiyelere gitmenin bile imkansız olduğunu vurguladı.

İRAN'DA DEV CASUSLUK OPERASYONU: YÜZLERCE GÖZALTI KARARI

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana "düşmana ve İran karşıtı medyaya ülke aleyhine casusluk yapmakla" suçlanan 500 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İSRAİL LÜBNAN’A KARA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

DUBAİ’DE PATLAMALARDAN KURTULANLAR GÖZALTINA ALINDI: NEDENİ DUYANLARI İSYAN ETTİRDİ

Orta Doğu’daki savaştan etkilenen yerlerden biri de Dubai oldu. Ancak bir saldırı sonrası yaşananlar duyanları isyan ettirdi. Bir patlamadan kurtulan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken nedeni büyük tepki çekti.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN TRUMP'IN TEHDİDİNE SERT ÇIKIŞ

ABD Başkanı Trump’ın NATO’ya yönelik tehdit dolu sözlerine çifte yanıt geldi. İngiltere ve Almanya, İran’a karşı devam eden savaşın “NATO savaşı” olmadığını söyledi.

GALATASARAY’IN YILDIZINA İTALYAN KANCASI: SERİE A DEVİ PEŞİNDE

Galatasaray’ın sezon başında önemli bir bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo için güçlü bir talip ortaya çıktı. Oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma maddesine dikkat çekilirken bu bedelin dev kulüp açısından karşılanabilir olduğu vurgulandı.

OSCAR TÖRENİNE ARDA GÜLER DAMGASI: REAL MADRİD'DEN OLAY PAYLAŞIM

98. Oscar Ödülleri açıklandı. Real Madrid, sosyal medyada Arda Güler’in Elche karşısında attığı yaklaşık 70 metrelik golü “En iyi gol Oscar’ı” olarak paylaştı. Gol, hem maçta hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

🐒PUNCH, DİŞİ BİR MAYMUNLA ARKADAŞ OLDU

Annesi tarafından terk edildiği ve peluş oyuncağıyla görüntüleri viral olan yavru maymun Punch, bu kez yeni bir arkadaşla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Punch’ın dişi bir maymunla vakit geçirdiği ve birlikte oyun oynadığı görülürken, kullanıcılar “Punch artık yalnız değil” yorumları yaptı.

👀NETANYAHU ÖLDÜ MÜ? YAPAY ZEKÂ VİDEOSU TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada dolaşıma giren ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun öldüğünü iddia eden videolar kısa sürede gündem oldu. Ancak paylaşımların büyük bölümünün yapay zekâ ile üretilmiş görüntülerden oluştuğu öne sürüldü. Videoların doğruluğu tartışılırken, uzmanlar sosyal medyada yayılan içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.