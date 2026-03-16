ABD Başkanı Trump, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada NATO’ya yönelik tehdit dolu sözler söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için destek isteyen Trump, "Boğazdan yararlananların orada kötü bir şey olmamasını sağlamak için yardım etmesi en doğrusu. Bir yanıt verilmez ya da olumsuz yanıt verilirse bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağı düşüncesindeyim” dedi.

Trump, Çin'e yapacağı ziyaret öncesi Pekin yönetiminin boğazın açılmasına yardımcı olmasını beklediğini de söyledi.

İngiltere’nin savaşa ilişkin yaklaşımına tepki gösteren Trump, "Biz İran'daki tehlikeyi etkisiz hale getirir getirmez 'Tamam, iki gemi gönderiyoruz' dediler. Ben de 'Bu gemilere savaşı kazanmadan önce ihtiyacımız vardı, kazandıktan sonra değil' dedim” ifadelerini kullandı.

TEHDİDE YANIT GELDİ

Trump’ın NATO’ya ilişkin tehdit dolu sözlerine yanıt geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Açık konuşayım, bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak" dedi. İngiltere’nin savaşa çekilmeyeceğini vurgulayan Starmer, önceliklerinin bölgedeki İngiliz vatandaşları olduğunu belirtti.

Starmer, Hürmüz Boğazı’nın açılması noktasında uygulanabilir bir plan için tüm müttefikleriyle birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Trump’a bir yanıt da Almanya’dan geldi. Almanya Başbakanı Merz’in sözcüsü ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan savaşın NATO ile ilgisinin olmadığının altını çizdi. Sözcü Kornelius "NATO bir bölgenin savunması için kurulan bir ittifak. Şu anda NATO'nun konuşlandırılmasına yasal bir dayanak yok" dedi.

BEYAZ SARAY’DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda Avrupalı müttefikler ve bölgedeki ülkelerle görüştüklerini söyledi.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nı savaşın başından bu yana kapalı tutuyor. Başta petrol tankerleri olmak üzere ticari gemilerin geçişlerine izin vermeyen İran, bu durumun savaşın sonuna kadar süreceğinin altını çizdi.