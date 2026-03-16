Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılan Ortaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu.

GALATASARAY ÜNİVERSİTE'SİNDE TÖREN

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için uzun yıllar ders verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Ortaylı'nın naaşı Fatih Camii'ne götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

Tören öncesi bölgede güvenlik önlemi alınırken, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar üniversiteye alınırken kimlik kontrolünden geçiriliyor. Törene siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim bulunuyor. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akademisyenler, öğrencileri katılıyor.

SEVENLERİ ANMA TÖRENİNDE YERİNİ ALDI

Sabah erken saatlerinden itibaren ailesi, öğrenciler, akademisyenler ve sevenleri üniversitenin Ortaköy'deki yerleşkesinde, bahçede kurulan tören alanında yerini aldı.

İlber Ortaylı için düzenlenen anma törenine siyasetçiler, ünlülerin yanı sıra Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

'BU KADAR SEVİLDİĞİNİ BİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aile tarafından yayımlanan duyuruda ise çiçek gönderilmemesi istendi. Duyuruda, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları rica edildi.

FATİH ALTAYLI: 3 GÜNDE ÇOK ÖZLEDİK ONU

İlber Ortaylı'nın yakın arkadaşlarından gazeteci İlber Ortaylı düzenlenen anma töreninde konuştu. Fatih Altaylı,"İlber ailemden biri gibiydi. Hala inanamıyorum. 3 günde çok özledik onu... İlber'e yaranmak için bilmek zorundaydık, korkuyorduk ondan. Hepimize bilgiyi sevdirdi." dedi.

Celal Şengör, ağlayarak anlattı: “Arkadaşımı çok özleyeceğim. Geçen Pelin Batu'yla olan programını görünce dayanamadım ağladım. İlber'le ilgili bir kişiden kötü bir laf duymadım. Ben Türkiye'de İlber çapında adam görmedim.

FATİH CAMİİ'NDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Cuma günü 78 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son yolculuğuna uğurlanacağı Fatih Camii ve çevresinde hazırlıklar sürüyor. Cami çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cami avlusunda toplanan kalabalık cenaze namazının kılınacağı ikindi vaktini beklemeye başladı.

Hayatını kaybden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için sevenleri Fatih Cami'ine erken saatlerde geldi. Ortaylı'nın fotoğrafı cami avlusunda musalla taşının yakınına yerleştirildi. Cami içerisinde ve cami çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Cami yakınında park halinde bulunan araçlar ise sürücülerine bilgi verilerek çekildi.

Fener Rum Patriği, İlber Ortaylı'nın cenazesine katılmak için Fatih Camii'ne geldi.

CENAZE FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi saat 15.00 sıralarında Fatih Camii'ne getirildi. Bu sırada Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı'yı yakınları teskin etti. Cenaze vatandaşların omuzlarında camii avlusuna alınarak musalla taşına konuldu.

İLBER ORTAYLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlber Ortaylı'nın Fatih Camii'nde cenaze namazını İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncer kıldırdı. Cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZEL SAYGI OTOBÜSÜ

Türk tarihi başta olmak üzere, dünya tarihine özellikle gençlerin yakından ilgi duymasını sağlayan duayen tarih hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı için İETT özel bir saygı otobüsü hazırladı.

Hocanın uzun yıllar görev yaptığı ve cenaze töreninin de gerçekleştiği Galatasaray Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede görevlendiren “İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” 57UL Beşiktaş – Kuruçeşmeüstü hattında hizmet vermek için göreve başladı.

BELİRLİ BİR SÜRE SINIRLAMASI OLMADAN HİZMET VERECEK

“İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” ilgili hatta planlanan seferler dahilinde herhangi bir süre sınırlaması olmadan hizmet vermeye devam edecek.