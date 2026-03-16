Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım

98. Oscar Ödülleri açıklandı. Real Madrid, sosyal medyada Arda Güler’in Elche karşısında attığı yaklaşık 70 metrelik golü “En iyi gol Oscar’ı” olarak paylaştı. Gol, hem maçta hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 1

98. Oscar Ödülleri kazananları, bu sabaha karşı Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenle açıklandı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 2

Real Madrid, sosyal medya hesabından ödüllerle ilgili bir paylaşım yaptı ve Arda Güler’in golünü öne çıkardı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 3

Real Madrid’in paylaşımında, Arda Güler’in Elche karşısında attığı gol gösterildi.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 4


Maçta Real Madrid, Elche’yi 4-1 mağlup etmişti.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 5

TSİ gece 01.31’de yapılan paylaşımda, “Ve en iyi gol Oscar’ı… Tam bir Real Madrid performansı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 6

Kendi sahasından mucize gol atan genç” ifadeleri yer aldı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 7

Arda Güler’in yaklaşık 70 metreden attığı gol maça damga vurdu.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 8

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maç sonrası, “Bu gol için sözlerim yetmez. Bir çerçeveye koyup sanat eseri haline getirmeliyiz.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 9

Eşi benzeri yok, muhteşem bir andı. Herkes şaşkın kaldı. Bu bilet parasına değdi” açıklamasını yaptı.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 10

Karşılaşma sonrası konuşan Arda Güler ise, “Harika bir goldü, çok mutluyum.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 11


Kaleciyi gördüm, iyi pozisyon almış değildi, şutumu çektim. Muhteşem bir gol oldu” dedi.

Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım - Resim: 12

Ve En İyi Gol Oscar'ı…

