98. Oscar Ödülleri kazananları, bu sabaha karşı Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenle açıklandı.
Oscar törenine Arda Güler damgası: Real Madrid'den olay paylaşım
98. Oscar Ödülleri açıklandı. Real Madrid, sosyal medyada Arda Güler’in Elche karşısında attığı yaklaşık 70 metrelik golü “En iyi gol Oscar’ı” olarak paylaştı. Gol, hem maçta hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Real Madrid, sosyal medya hesabından ödüllerle ilgili bir paylaşım yaptı ve Arda Güler’in golünü öne çıkardı.
Real Madrid’in paylaşımında, Arda Güler’in Elche karşısında attığı gol gösterildi.
Maçta Real Madrid, Elche’yi 4-1 mağlup etmişti.
TSİ gece 01.31’de yapılan paylaşımda, “Ve en iyi gol Oscar’ı… Tam bir Real Madrid performansı.
Kendi sahasından mucize gol atan genç” ifadeleri yer aldı.
Arda Güler’in yaklaşık 70 metreden attığı gol maça damga vurdu.
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa maç sonrası, “Bu gol için sözlerim yetmez. Bir çerçeveye koyup sanat eseri haline getirmeliyiz.
Eşi benzeri yok, muhteşem bir andı. Herkes şaşkın kaldı. Bu bilet parasına değdi” açıklamasını yaptı.
Karşılaşma sonrası konuşan Arda Güler ise, “Harika bir goldü, çok mutluyum.
Kaleciyi gördüm, iyi pozisyon almış değildi, şutumu çektim. Muhteşem bir gol oldu” dedi.
