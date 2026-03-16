İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran savaşının başlamasıyla gerilimin ve çatışmanın arttığı Lübnan'da "sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına" başladığını açıkladı. İsrail ordusu, güçlerini Lübnan'ın güneyine doğru ilerletti.

Açıklamaya göre İsrail ordusuna bağlı bir tümen Lübnan'ın güney kesiminde operasyon başlattı. İlerleme esnasında birliğin Hizbullah'la karşılaştığı ve bir çatışma yaşandığı da bildirildi.

İSRAİL GÜNLERDEN BERİ HAZIRLANIYORDU

İsrail ordusu Hizbullah'ın İran'la beraber başlattığı füze ve roket saldırılarından sonra Lübnan'ın güneyine, Litani nehrinin kuzeyine kadar uzanan bir tahliye emri yayınlamış ve Lübnanlı sivillerin ülkenin güneyini terk etmelerini talep etmişti.

Bu emirden sonra 450 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail, bugün başlayan harekat için hazırlık yaptı ve Lübnan-İsrial sınırı boyunca birliklerini konuşlandırdı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyini kast ederek "bölgeyi ele geçirip işi kendimiz halledeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Katz, Lübnan'ın güneyinin ele geçirilmesini "Hizbullahı silahsızlandırmayan Lübnan hükümetine bir ceza" olarak nitelendirmişti.